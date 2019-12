Alberto Fernández recibe a Diego Maradona en Casa Rosada

View this post on Instagram

Hoy tuve el placer de hablar por teléfono con el presidente @AlFerdezOK. Él cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino, y tiene cero soberbia. Él, y la vicepresidenta @CristinaFKirchner , saben que nuestra lucha hoy no es por los dólares, sino por el pan. Estamos con Ustedes