Dalma Maradona volvió apuntar contra el equipo médico de su padre: "Capaz no estábamos tan locas"

La hija mayor del astro repasó el último tiempo antes del fallecimiento. Criticó duramente al equipo a cargo de su cuidado.

La familia de Diego Armando Maradona volvió a poner el foco en los últimos días de vida del ídolo argentino y en el accionar del equipo médico que lo asistió. En una entrevista, Dalma Maradona apuntó directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque y su entorno profesional, al recordar las advertencias que, según sostuvo, no fueron escuchadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una entrevista, Dalma describió la tensión que atravesaron junto a su hermana Gianinna Maradona en la etapa final de la vida de su padre.

“Hay un montón de audios que avalan nuestra preocupación cuando queríamos sacarlo de donde estaba viviendo, cuando les pedíamos explicaciones del tratamiento”, afirmó.

Según relató, cada vez que planteaban dudas sobre el estado de salud de Maradona, desde el entorno médico se respondía con videos del propio exfutbolista desacreditándolas: “Estas dos son unas locas, quieren la plata” .

El exjugador había atravesado un deterioro progresivo durante 2020 , año en el que fue intervenido por un hematoma subdural. Tras la cirugía, quedó bajo el seguimiento de un equipo encabezado por Luque.

Dalma Maradona cuestionó el trato de los médicos a su padre.

Las hijas sostienen que, desde ese momento, sus pedidos de información sobre el tratamiento, incluyendo medicación y responsables de su administración, no obtuvieron respuestas claras.

Uno de los momentos más recordados fue el 30 de octubre de 2020, durante el último cumpleaños del exfutbolista. Su estado físico y emocional quedó expuesto públicamente.

“Ah, capaz estas dos no estaban tan locas”, ironizó Dalma al referirse a esa jornada, señalando que el deterioro era evidente.

Críticas a los médicos

Dalma también fue contundente respecto al trato que recibía su padre en su entorno cotidiano. “Cómo lo tratan, peor que si fuera un perro”, expresó, en referencia a audios que se conocieron tras su muerte.

Además, sostuvo que muchas personas se acercaron a la familia con preocupación: “Si así lo trataban a tu papá, imaginate a una persona común y corriente”.

En sus últimos meses, Maradona residía en una vivienda del barrio San Andrés, rodeado de profesionales de la salud y asistentes.

Dalma Maradona arremetió contra Leopoldo Luque y su equipo en la previa del juicio por la muerte Blender

El 25 de noviembre de 2020 murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, lo que dio inicio a una investigación judicial para determinar posibles responsabilidades médicas.

La investigación por la muerte de Maradona

La causa avanzó con imputaciones a ocho personas del equipo médico y de asistencia. Entre ellos se encuentran Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Las declaraciones de Dalma Maradona volvieron a poner en el centro del debate el accionar del equipo médico y el rol del entorno en los últimos días del exfutbolista.

A más de tres años de su muerte, el caso continúa generando repercusiones y mantiene abiertas preguntas sobre si hubo negligencia en el cuidado de una de las figuras más importantes de la historia del deporte argentino.