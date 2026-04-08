Villa Devoto lanza su Feria del Libro con un homenaje a Diego Maradona: presentan "El amigo de Dios" con anécdotas inéditas

El evento se realizará el sábado 11 de abril en la peatonal Fernández de Enciso. Habrá charlas, presentaciones, música en vivo y propuestas culturales para toda la familia.

Uno de los momentos centrales será la presentación del libro “El amigo de Dios”, de Mariano Israelit, que reúne anécdotas inéditas sobre la vida de Diego Maradona, con una charla programada para las 16 horas en el espacio Mecha (Mercedes 3939), con entrada libre y gratuita.

El barrio porteño de Villa Devoto tendrá su primera Feria del Libro (FLiD) y uno de sus principales atractivos será la presentación de “El amigo de Dios”, el libro de Mariano Israelit que reúne anécdotas inéditas sobre la vida de Diego Maradona. El evento reunirá a más de 50 autores y autoras, editoriales independientes y propuestas artísticas en una jornada abierta al público y pensada para toda la familia.

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La cita será el sábado 11 de abril, de 11 a 19 horas , sobre la peatonal Fernández de Enciso, entre Asunción y Nueva York, donde se desplegará una propuesta diversa, participativa y con fuerte impronta barrial .

Durante toda la jornada, escritores y escritoras compartirán sus obras y dialogarán con el público en un clima cercano, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre lectores y autores . Además, el evento contará con shows infantiles, música en vivo y actividades culturales para todas las edades .

Entre los invitados especiales se destacan los colectivos Viajeros y Letras Magnéticas , junto a autores como Mariano Israelit, Leandro Blanco Pighi, Leandro Murciego, Gaby Reich, Daniel Mecca, Nico Artusi, Enzo Maqueira y Gonzalo Unamuno , además de la participación de la Junta Histórica de Villa Devoto .

Uno de los momentos centrales será la presentación del libro “El amigo de Dios” , de Mariano Israelit, que reúne anécdotas inéditas sobre la vida de Diego Maradona , con una charla programada para las 16 horas en el espacio Mecha (Mercedes 3939) , con entrada libre y gratuita.

El cierre del evento estará a cargo del escritor Guido Messina.





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“Café con Escritores”: la feria se expande al barrio

En paralelo, se desarrollará el ciclo “Café con Escritores”, donde 25 autores, libreros y organizadores de clubes de lectura participarán de charlas en distintos espacios gastronómicos del barrio.

Entre los locales que formarán parte de esta iniciativa se encuentran Pablos, Lucca, Mecha, Buche, Avito, Cardenal, Tostado, Rapanui, Planeta Cream & Coffee, Havanna, Malvón y el Buffet Círculo Devoto, entre otros.

Los vecinos podrán inscribirse previamente a través de un código QR para participar de las actividades.

Concurso literario para estudiantes

En el marco de la feria también se lanzará el concurso “Generación Devoto”, dirigido a estudiantes de 4° y 5° año de la Comuna 11, quienes podrán presentar poesías inspiradas en el barrio.

Los textos seleccionados por un jurado de la Editorial EleZeta formarán parte de una antología, y sus autores recibirán un ejemplar y diploma en reconocimiento.

Un evento con impronta comunitaria

La feria cuenta con el apoyo de la Comuna 11 y la colaboración de autores, artistas, músicos e invitados especiales. La coordinación general está a cargo de Mario Diego Peralta Bahl, junto a Timoteo Castagna, Dolores Yomhá y Patricio Bernardi.