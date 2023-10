Diputado radical contra Mauricio Macri: "No puede mandar al frente a su hija, se tiene que hacer cargo"

Las últimas declaraciones de Mauricio Macri volvieron a tensionar su vínculo con la UCR , que escogió sostener la unidad de Juntos por el Cambio sin posicionarse de cara al balotaje . Esta vez el que apuntó contra el ex presidente es Emiliano Yacobitti , diputado nacional y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires .

Entre las declaraciones de Mauricio Macri en su última aparición pública, el ex presidente apuntó contra la Unión Cívica Radical , afirmando que "con Gerardo Morales a la cabeza", mantuvieron encuentros y "tranzaron" con el aspirante presidencial de Unión por la Patria . "Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche. Ellos se sienten más cómodos con Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO ", consideró en una entrevista en radio Mitre.

A su vez, el fundador del PRO sostuvo que lo que determinó su alianza con Javier Milei fue un comentario de su hija menor, de 11 años: "Antonia me dijo ‘papá, no hay alternativa, tenés que apoyarlo a Milei’. Si Antonia me dice eso, es palabra sagrada”. “Ella realmente siente que quiere un cambio y los cambios traen incertidumbre, sin dudas”, agregó.