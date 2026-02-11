Alerta: este grupo de conductores recibirá una multa de $798.510 durante febrero + Seguir en









Este grupo de conductores obtendrá sanciones de hasta $790.000 por una conducta común en la Ciudad.

Esta práctica está considerada una falta grave, dado que impide la correcta identificación del vehículo, dificulta los controles de tránsito y afecta la seguridad vial.

En febrero de 2026, los conductores que adulteren, modifiquen o tapen la patente de su vehículo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pueden enfrentar multas que alcanzan los $798.510.

Esta práctica está considerada una falta grave, dado que impide la correcta identificación del vehículo, dificulta los controles de tránsito y afecta la seguridad vial. Además, entorpece la aplicación de normas destinadas a prevenir infracciones y delitos, por lo que las sanciones son especialmente severas.

Controles de tránsito.jpg Twitter Los valores de las multas en CABA Pasar el límite de velocidad máximo , circulando a más de 140 km/h (de 400 a 4.000 UF): desde $319.404 hasta $3.194.040 .

Sobrepasar un semáforo (de 300 a 1.500 UF): desde $239.553 hasta $1.197.765 .

Tapar o adulterar la patente: $798.510 .

Enviar mensajes de texto mientras se conduce (200 UF): $159.702 .

Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $159.702 .

No usar el cinturón de seguridad (100 UF): $79.851 .

Uso del celular al volante (100 UF): $79.851 .

Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o rampas (300 UF): $239.553 .

No respetar la velocidad mínima (70 UF): $55.895,70 .

Conducir sin licencia (50 UF): $39.925,50. Cómo saber si tenés infracciones vigentes en CABA Para corroborar las infracciones vigentes, el usuario debe:

Acceder a la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Seleccionar la modalidad de búsqueda : por dominio del vehículo o por DNI del conductor; es conveniente realizar ambas consultas para obtener un resultado completo.

Completar la verificación de seguridad tildando la opción “No soy un robot”.

El sistema informará la situación del vehículo o del conductor .

Si no se registran infracciones, se v a a poder descargar el certificado de libre deuda al instante. En caso contrario, se detallará el total adeudado, cada falta registrada y el saldo de puntos del conductor.

