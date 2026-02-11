Brasil se consolida como el destino favorito de los argentinos para viajar en Carnaval

Brasil recibirá a una gran cantidad de turistas argentinos el próximo fin de semana largo. Para esta fecha, se vendieron más pasajes que en 2025, pero con un ticket promedio más bajo.

Brasil vuelve a posicionarse como el líder indiscutido entre los destinos elegidos por los argentinos para viajar durante Carnaval , en un contexto marcado por escapadas cortas, mayor sensibilidad al precio y un uso creciente de billeteras virtuales que facilitan los pagos en el exterior , especialmente a través de Pix.

De acuerdo con datos del sector turístico, la intención de viajar durante Carnaval creció cerca de un 30% en relación con 2025. El repunte responde a un cambio en los hábitos de consumo: los viajeros priorizan optimizar el tiempo, acceder a tarifas competitivas y contar con alternativas de pago que les den previsibilidad en el gasto.

“El Carnaval es un disparador para viajes dentro y fuera de Argentina. Los turistas demuestran un mayor interés por viajar en fechas especiales priorizando ofertas atractivas y variadas alternativas en las formas de pago”, explicó Carlos Nuñez, director ejecutivo de FACVE, el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viaje. Según el relevamiento de las empresas miembro, las búsquedas y la intención de viaje aumentaron alrededor de un 30% respecto de 2025, tanto para destinos nacionales como internacionales, con Brasil nuevamente en el podio.

Desde TIJE Travel Tech Group confirman que el crecimiento de la demanda también se refleja en las ventas, aunque con un cambio claro en el patrón de consumo. “ En 2026 se vendieron muchos más pasajes que en 2025, pero con un ticket promedio más bajo . Esto muestra una mayor sensibilidad al precio y una demanda impulsada por valores más accesibles”, señaló Gustavo Bondoni, gerente de Marketing de la compañía.

Los datos de TIJE muestran una fuerte consolidación de los destinos de playa internacionales durante Carnaval. Río de Janeiro lidera el crecimiento interanual, con un salto del 143% en la cantidad de tickets vendidos y un incremento del 54% en la facturación en dólares. Punta Cana también aparece entre los destinos con mayor crecimiento, reforzando la preferencia por Brasil y el Caribe. “El viajero sigue eligiendo destinos clásicos de descanso, pero lo hace priorizando escapadas cortas, tarifas competitivas y propuestas que le den previsibilidad en el gasto”, agregó Bondoni.

Viajar en Carnaval

El Carnaval 2026, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, vuelve a ubicarse entre los fines de semana largos con mayor movimiento turístico del año. Desde Despegar detectaron un aumento del 30% en el interés por viajar en comparación con el mismo período de planificación de 2025. “El Carnaval es históricamente uno de los fines de semana largos más elegidos por los argentinos. De cara a 2026, vemos un viajero cada vez más estratégico al momento de planificar. La posibilidad de financiar, pagar en dólares y acceder a paquetes completos se vuelve clave para optimizar el presupuesto”, sostuvo Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Entre los destinos internacionales, Brasil continúa liderando ampliamente las preferencias. En el último mes, las búsquedas para viajar a Búzios crecieron un 53%, seguidas por Florianópolis, con un aumento del 42%, y Río de Janeiro, con un 34%. También se mantiene un interés sostenido por destinos regionales como Santiago de Chile, San Pablo y Foz de Iguazú, que se consolidan como opciones atractivas para escapadas cortas.

El auge de las billeteras virtuales

Un factor clave que impulsa la elección de Brasil es la facilidad en los medios de pago. El uso de billeteras virtuales que permiten pagar con Pix se volvió una herramienta central para los turistas argentinos, al simplificar las transacciones, reducir el uso de efectivo y ofrecer mayor control del gasto diario. Esta modalidad se suma a un escenario de precios competitivos y a una infraestructura turística preparada para absorber un alto flujo de visitantes durante el Carnaval.

En el plano local, el fin de semana largo también motoriza los viajes internos. Bariloche muestra un crecimiento del 44% en las búsquedas, mientras que Puerto Iguazú registra un aumento del 38%. Jujuy se mantiene como uno de los destinos clásicos por sus celebraciones tradicionales, y Mendoza y Córdoba continúan posicionándose como alternativas que combinan gastronomía, paisajes y propuestas urbanas.