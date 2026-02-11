Test de Bahrein: hasta cuándo son las pruebas claves de la Fórmula 1 antes de la primera carrera oficial

Los equipos buscan acumular vueltas, detectar fallas y evaluar la gestión de energía y el ritmo en tandas largas antes del debut en Melbourne.

El campeonato comenzará con el Gran Premio de Australia el próximo 8 de marzo.

La Fórmula 1 disputa en el Circuito Internacional de Bahrein los test oficiales de pretemporada . Las pruebas se desarrollan en dos bloques de tres días cada uno y marcan el cierre de la preparación previa al Gran Premio de Australia , que abrirá el campeonato el 8 de marzo .

En total, los equipos cuentan con seis jornadas para evaluar las condiciones reales de los autos diseñados bajo el nuevo reglamento técnico . Entre las cuestiones que se ponen a prueba son la fiabilidad mecánica, el rendimiento aerodinámico , el comportamiento de los neumáticos y la adaptación de los pilotos .

Para Franco Colapinto , son una prueba de fuego en su primera temporada como titular de Alpine . Si bien en su primer día tuvo una falla técnica en el A526 que lo obligó a detenerse en pista y generó la primera bandera roja , el argentino regresó después de la reparación y continuó acumulando vueltas.

La mañana inicial de actividad dejó el primer sobresalto de la pretemporada y tuvo como protagonista a Franco Colapinto . Cuando transcurría la primera parte de la sesión matutina , el Alpine A526 perdió funcionamiento en la curva 8 del trazado de Sakhir.

El piloto argentino intentó reiniciar el sistema, pero el monoplaza quedó detenido en plena pista, lo que obligó a Dirección de Carrera a desplegar la bandera roja .

El auto fue retirado por los auxiliares y trasladado a los boxes para una revisión técnica. Según los reportes del equipo, se trató de un inconveniente mecánico que pudo resolverse en casi 20 minutos, lo que permitió volver a girar después la pausa.

Away we go for 2026 #F1Testing @FranColapinto kicks off today's running.

Sin embargo, el tiempo perdido alteró el cronograma previsto. Colapinto había salido a pista unos 40 minutos tras del inicio de la sesión y, hasta el momento de la detención, trabajaba con tandas cortas de instalación y chequeo de sistemas.

Luego de la reparación, regresó con neumáticos de compuesto medio (C2) y logró mejorar su registro hasta 1:40.330. Completó 28 vueltas en total y finalizó en el puesto 20 de la tabla de tiempos.

En una jornada donde la referencia fue Max Verstappen con 1:35.433 y 65 giros, las diferencias deben leerse con cautela, ya que, en los tests, las cargas de combustible, los mapas de motor y los programas de trabajo varían notablemente entre equipos.

Por eso, más que la posición en la clasificación, el foco en Alpine estuvo puesto en recuperar kilometraje y verificar la fiabilidad del nuevo modelo.

colaínto

Cómo sigue el cronograma del test de Bahrein

Los ensayos en Bahrein están organizados en dos bloques de tres días cada uno, lo que totaliza seis jornadas de trabajo antes del arranque oficial del campeonato.

La primera tanda se desarrollará del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, mientras que la segunda está prevista para la semana siguiente.

Cada jornada se divide en dos sesiones:

Primer turno: de 4:00 a 8:00 (hora de Argentina)

de 4:00 a 8:00 (hora de Argentina) Segundo turno: de 9:00 a 13:00

Las escuderías cuentan con nueve horas disponibles por día, con una pausa intermedia. Solo puede haber un auto por equipo en pista, por lo que los pilotos deben turnarse según el plan de cada equipo.

En el caso de Alpine, Colapinto estuvo a cargo de la sesión matutina de la primera jornada, mientras que por la tarde tomó el volante Pierre Gasly.

La transmisión televisiva en Latinoamérica está disponible a través de Disney+ y, en Argentina, también por Fox Sports, con cobertura de la última hora de cada jornada.

formula1

Fórmula 1 2026: calendario oficial

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne.

El calendario contempla 24 fechas distribuidas a lo largo del año: