José Mayans y Guillermo Michel se reunieron en el Congreso y analizaron la situación energética del país

El jefe del interbloque peronista en el Senado recibió al candidato a diputado de Fuerza Patria en Entre Ríos, quien denunció: "El Gobierno lleva al país a la ruina".

El presidente del interbloque peronista en el Senado, José Mayans , recibió este lunes en su despacho del Congreso a Guillermo Michel , candidato a diputado nacional por Fuerza Patria (FP) en Entre Ríos, con quien analizó la coyuntura política, económica y energética de la Argentina,

El encuentro tuvo lugar en horas de la mañana, a poco menos de 20 días de las elecciones legislativas del 26 de octubre , donde el PJ entrerriano competirá contra la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), promovida por el gobernador Rogelio Frigerio.

En ese marco, Michel destacó la reunión y afirmó en sus redes sociales: "Junto a José Mayans analizamos el complejo escenario de la economía argentina, con eje en la deuda externa y la matriz energética".

"Los síntomas del fracaso del programa económico de Milei comenzaron cuando el FMI priorizó el desembolso político sobre el cumplimiento técnico del programa. Parece prehistoria, pero los acuerdos con el Fondo son cada vez peores", remarcó.

En ese tren, el extitular de Aduanas advirtió que el programa se firmó en marzo y en agosto ya había sido oficialmente abandonado con un tuit del ministro Caputo.

"A eso se le suman la falta de presupuesto nacional, el congelamiento salarial y 100 mil millones de dólares más de deuda. El gobierno nacional está llevando al país a la ruina", sentenció.

El fin de semana, Michel visitó Federación como parte de su campaña, donde se mostró con docentes, trabajadores estatales y vecinos. También estuvo en Colonia Alemana y Colonia La Gloria.

En Entre Ríos, Fuerza Patria empuja la candidatura al Senado de Adan Bahl, exintendente de Paraná, y hace lo propio con la de Guillermo Michel para la Cámara de Diputados.

Allí se anticipa un disputado duelo con el gobernador Frigerio, quien trabó alianza con el mileísmo, tal como ocurre en Mendoza, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires con sus respectivos mandatarios.

Hasta el momento, la fuerza de Javier Milei solo logró imponerse en las elecciones provinciales chaqueña y porteña, siendo este último caso el único donde compitió en soledad.