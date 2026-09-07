Con el quórum ajustado, la oposición busca acorralar a Javier Milei en Diputados

Los bloques opositores buscan forzar el debate en comisión del endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en Discapacidad, dos temas que incomodan a la Casa Rosada. Hay dudas sobre el quórum y las miradas están puestas en los gobernadores cercanos al oficialismo.

Ya es oficial: la Cámara de Diputados sesionará este miércoles a las 12 por pedido de la oposición . Las intenciones de los bloques que se ubican en la vereda de enfrente de Javier Milei son poner contra las cuerdas al Presidente con dos temas que lo incomodan: el endeudamiento familiar y la prórroga a la Emergencia en Discapacidad. También se pone a prueba la estrategia libertaria para intentar bloquear el debate.

Mientras el Congreso está a la espera de los proyectos malvineros que Milei anunció por cadena nacional la semana pasada, la Cámara que conduce Martín Menem se prepara para sesionar este miércoles. Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la Izquierda y algunos bloques provinciales apuntan a emplazar a las comisiones que deben tratar ambos temas.

Por un lado, se encuentran los cerca de 50 proyectos que buscan darle una respuesta a las familias endeudadas , tema que en las últimas semanas copó la agenda mediática. Sobre todo porque cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y el Presidente se desligó del asunto, considerando que se trata de un acuerdo “entre privados”. También, Milei aseguró que “nadie le puso una pistola en la cabeza” a los que se endeudaron y que, en buena medida, las deudas responden a la compra de televisores en la previa del Mundial o apostaron de manera online en el marco de la Copa del Mundo.

Por otro lado, y bajo el argumento de que la Casa Rosada incumplió con parte de la Emergencia en Discapacidad, ley que debió ser insistida por el Congreso tras el veto de Milei, la oposición busca prorrogar su implementación hasta diciembre del año que viene.

En el último debate que se celebró en el recinto, la oposición intentó tratar ambos temas “sobre tablas” . Si bien no reunió los tres cuartos que se necesitaban, demostró que contaba con el quórum para forzar los emplazamientos de las comisiones que deben abocarse a ambos temas . En las dos votaciones, la oposición reunió 133 adhesiones, incluso con cinco ausencias opositoras.

La Libertad Avanza busca desactivar la sesión.

Frente a este panorama, el oficialismo apeló a una nueva estrategia para desactivar la sesión y evitar una derrota legislativa similar a las que sufrió el año pasado.

En pos de voltear la sesión, por un lado, LLA abrió las comisiones para tratar ambos temas. Hasta la sesión, se negaba a hacerlo. Pero además, como nunca antes había hecho, el oficialismo se comprometió a fijar un plazo para la firma de los dictámenes.

De esta manera, buscó transmitir un claro mensaje: que la jugada no buscaba dilatar los debates. A esto se le sumó una segunda novedad –que apuesta a no entregarle la agenda a la oposición–: los diputados del oficialismo presentarán sus propios proyectos respecto a esas temáticas, dispuestos a dar el debate.

La oposición no cedió ante la jugada oficialista, y mantuvo la sesión en pie. Los argumentos que dieron son que la oferta libertaria no es otra cosa que una “maniobra dilatoria”.

El oficialismo pone a prueba su estrategia

“Bajamos a alguno”, aseguran desde La Libertad Avanza a este medio cuando se les consultó si la jugada de abrir las comisiones y comprometerse a dictaminar los proyectos funcionó. En la oposición, las alarmas están encendidas. El primer obstáculo que deberán sortear, es reunir el quorum de 129. Luego, por mayoría simple, avanzar con los emplazamientos a las comisiones.

“Estamos palo a palo”, reconoce uno de los impulsores de la sesión, que lleva el conteo fino. “Estamos remando como los noruegos cuando ganaban un partido”, acotó otro diputado que también apuesta a anotarse un triunfo el miércoles.

Es que temen que la jugada oficialista (más alguna negociación por lo bajo) haga mermar el número de diputados presentes en el recinto. Y, como siempre, las miradas están puestas en los legisladores que responden a los gobernadores.

Las miradas están puestas en los diputados que responden a Gustavo Sáenz.

Tres fuentes parlamentarias pusieron la mira en los salteños que responden a Gustavo Sáenz. Si bien los diputados que integran Argentina Federal acompañaron la moción para tratar ambos temas en la última sesión, en esta oportunidad su presencia no está garantizada. Pero, no son los únicos apuntados por los impulsores de la sesión.

Las desconfianzas abundan: algunos ponen la lupa en los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, aunque, en diálogo con este medio, aseguraron que dirán "presente" en el recinto. Otros, en cambio, en algunos de los integrantes de Provincias Unidas, como Jorge Ávila o Sergio Capozzi.

De prosperar la jugada opositora, se viene un segundo desafío: ponerse de acuerdo en torno a la cincuentena de proyectos vinculados con el endeudamiento familiar, para votar de manera alineada una vez que lleven el tema al recinto para su votación. No lograrlo sería una derrota que podría costarles muy cara. En primer lugar, porque se trata de un tema muy sensible y que genera expectativas. Y, en segundo lugar, en el marco de la campaña electoral, el traspié podría ser muy bien aprovechado por La Libertad Avanza.