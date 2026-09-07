Congreso: morosidad, discapacidad y Presupuesto empiezan a cargar la agenda legislativa

Diputados tendrá una sesión especial convocada por la oposición para este miércoles, mientras el oficialismo busca administrar el debate en comisiones. El Senado también acelera negociaciones y el Gobierno se prepara para enviar el Presupuesto 2027.

La oposición, ante el desafío de conseguir quórum para tratar proyectos que incomodan al Gobierno.

El Congreso arranca una semana con distintos frentes abiertos y negociaciones que empiezan a acelerarse de cara a la segunda mitad de septiembre. La actividad tendrá uno de sus puntos centrales este miércoles en Diputados , donde la oposición convocó a una sesión especial para discutir morosidad y discapacidad , dos temas que obligaron al oficialismo a modificar su estrategia parlamentaria.

La cita será a las 12 y fue solicitada por el radical Pablo Juliano junto a legisladores de distintos bloques. El extenso temario incluye cerca de 50 proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias , además de una iniciativa para prorrogar hasta fines de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad .

El primer desafío será el de siempre: reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto . La oposición cuenta, sin embargo, con un antecedente alentador. En la última sesión consiguió 133 votos cuando intentó incorporar la discusión por la morosidad, aunque entonces no alcanzaron para habilitar sobre tablas un tema que estaba fuera del temario. "Habrá que ver si hay quórum. Como siempre depende de los gobernadores" , expresó una fuente de la oposición.

Esta vez, el objetivo no pasa necesariamente por sancionar una ley. La oposición buscará emplazar a las comisiones y acelerar los tiempos para alcanzar un dictamen sobre el endeudamiento, un problema que consiguió atravesar las fronteras habituales entre los bloques.

La convocatoria produjo una reacción en La Libertad Avanza . El oficialismo decidió abrir comisiones que habían tenido escasa actividad y ofrecer un cronograma propio para tratar tanto morosidad como discapacidad.

En el caso del endeudamiento, la Comisión de Finanzas, que conduce el libertario Santiago Pauli, puso en marcha una serie de reuniones durante septiembre con la intención de llegar a un dictamen hacia fin de mes. La oposición mantuvo de todos modos la sesión especial. Detrás de la discusión sobre las fechas aparece otra disputa: quién maneja la agenda de la Cámara baja.

El temario del miércoles da una idea de la magnitud que adquirió el asunto. Se acumularon durante 2025 y 2026 proyectos sobre tarjetas de crédito, préstamos personales, fintech, créditos UVA, cuentas sueldo, intereses, cobranzas y mecanismos de refinanciación, entre otros puntos.

Hay propuestas de Unión por la Patria, radicales, la Coalición Cívica, bloques provinciales y la izquierda. Algunas declaran emergencias financieras o crediticias; otras plantean mecanismos de desendeudamiento o "segunda oportunidad". Los detalles de esa discusión tendrán su propio capítulo a medida que las comisiones intenten ordenar la enorme cantidad de iniciativas acumuladas.

Discapacidad vuelve al centro

El otro punto fuerte de la convocatoria será la Emergencia Nacional en Discapacidad. La oposición pretende prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 el régimen establecido por la ley 27.793.

También allí el oficialismo decidió activar la discusión en comisión ante la posibilidad de que el tema llegara nuevamente al recinto impulsado por la oposición.

La sesión del miércoles servirá entonces como una nueva medición de fuerzas. Peronistas, radicales disidentes, la Coalición Cívica, bloques provinciales y la izquierda deberán volver a confluir para conseguir el quórum, mientras LLA intentará contener la ofensiva ofreciendo canales de discusión dentro de las comisiones.

El Senado arma su propia agenda

Mientras Diputados concentra buena parte de la atención, en el Senado el oficialismo también intenta destrabar proyectos pendientes. Por un lado, este martes a las 17, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos penales y de Presupuesto y Hacienda se debatirá Inocencia Fiscal II.

En tanto, el miércoles por la mañana, con la visita de Santiago Bausili y Vladimir Werning, presidente y vicepresidente del Banco Central, respectivamente, comienza a tratarse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Otra de las grandes apuestas de Javier Milei para erradicar la inflación. Al igual que Inocencia Fiscal II, este proyecto ya tiene la aprobación de Diputados.

En paralelo, Patricia Bullrich busca ordenar los votos para avanzar con el denominado Súper RIGI, aunque las negociaciones con los aliados continúan y todavía existen diferencias alrededor del texto. Pese a que la semana pasada pasó el dictamen a la firma, hasta ahora, la libertaria no reunió las firmas suficientes para llevar el tema al recinto. Asimismo, de aprobarse el texto en el recinto del Senado, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, luego de que el oficialismo aceptara algunos cambios pedidos por sus aliados.

La jefa del bloque libertario también busca reactivar la reforma política, otro de los objetivos que el Gobierno quiere incorporar a la agenda de los próximos meses. Para eso, la comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el próximo martes 15 de septiembre. Las intenciones de la exministra de Seguridad es debatir los diferentes capítulos que forman parte de la iniciativa, mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, negocia con los gobernadores la eliminación de las PASO.

Patricia Bullrich articula la estrategia del oficialismo en el Senado.

En paralelo se mueve la discusión por una nueva ley de Biocombustibles, otro asunto en el que el oficialismo necesita construir acuerdos con gobernadores y bloques provinciales.

A ese tablero se sumará el proyecto anunciado por Javier Milei sobre Malvinas, una iniciativa con la que la Casa Rosada espera conseguir un respaldo que atraviese al oficialismo y la oposición.

Se acerca el Presupuesto

Pero la agenda legislativa cambiará nuevamente de eje en pocos días. El Gobierno deberá enviar al Congreso el Presupuesto 2027, que promete convertirse en una de las principales discusiones parlamentarias de los próximos meses.

Será, además, el presupuesto correspondiente a un año electoral, con el equilibrio fiscal nuevamente como una de las banderas centrales de la Casa Rosada y gobernadores atentos a las partidas destinadas a las provincias.

Hasta entonces, el Congreso tendrá varias estaciones. Diputados medirá fuerzas este miércoles con morosidad y discapacidad; el Senado intentará destrabar su propia agenda y el oficialismo buscará llegar al debate presupuestario con el tablero legislativo algo más ordenado.