Diputados: la oposición tiene los minutos contados para llevar el Presupuesto al recinto

Los bloques opositores forzaron la firma del dictamen de la "ley de leyes", pero si no hay sesión antes del 10 de diciembre, su tratamiento vuelve a foja cero. Así, el oficialismo tiene chances de sancionar su versión o, incluso, evadir su sanción, tal cual hizo en el primer tramo de su mandato.

Tiempo de descuento para la oposición . Si los diputados aspiran a tratar en el recinto los dictámenes del Presupuesto 2026 que firmaron este martes , tienen tiempo hasta el 9 de diciembre . Al día siguiente, con el recambio parlamentario , los despachos pierden vigencia. A partir del 10, vuelve todo a foja cero. Es decir, el gobierno de Javier Milei podrá volver a debatir el tema –con una Cámara más ventajosa —o bien –como sospechan algunos legisladores—patear el tema y hasta evitar, una vez más, tener que gobernar con la “ley de leyes” sancionada.

Este martes, la oposición se anotó un triunfo a medias. No logró alinearse detrás de un único dictamen pero, al menos, forzó al oficialismo a tener que concretar el trámite. Las intenciones del gobierno de La Libertad Avanza era patear el debate del Presupuesto 2026 para después del 10 de diciembre, cuando contarán con mayor músculo propio en el Congreso . Pero la oposición, previendo que LLA apelara una vez más a maniobras dilatorias, emplazó a la comisión de Presupuesto y Hacienda a despachar el tema este martes. Y así fue.

En esa instancia, La Libertad Avanza, junto con sus aliados de la UCR, Innovación Federal y el PRO, se alzó con el dictamen de mayoría . Fue luego de que “Bertie” Benegas Lynch debiera desempatar. Es que, el oficialismo, había reunido igual número de firmas que Unión por la Patria. La bancada que conduce Germán Martínez, en tanto, había ido por un dictamen de rechazo. Lo propio hizo la Izquierda, pero en un tercer dictamen.

El cuarto fue el que rubricaron los diputados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el MID. Esta versión, es una especie de “copy-paste” del proyecto de Milei , con algunas partidas presupuestarias extra para Ciencia y Técnica, Educación Superior, la Ley de Bosques. Pero que, además, incluye las tres leyes insistidas por el Congreso, que el Ejecutivo cumple a medias: la Ley del Garrahan, la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento.

¿Qué implica esta diseminación de firmas en cuatro dictámenes? Que, de por sí, ninguno de ellos tiene los votos en el recinto. Y, al mismo tiempo, que la oposición no logró alinearse detrás de un único texto, sino que se dividió para concretar la jugada que ellos mismos impulsaron. Aunque, es cierto, cada bancada “le habló a su público” y tiene intereses distintos .

Por caso, Encuentro Federal representa a los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Chubut. Los gobernadores están interesados en que haya un presupuesto, no ven con tan malos ojos el texto de Milei aunque, claro, quieren introducirle beneficios para sus distritos. No así UP y el FIT que juegan a hacer de oposición dura, sobre todo luego de las elecciones del 26 de octubre.

Presupuesto: ¿qué puede pasar en Diputados?

Con la firma de los 4 dictámenes, el Presupuesto 2026 quedó listo para ser llevado al recinto. El asunto es que es una moneda en el aire. No se sabe cuál de todas las versiones reuniría el mayor número de votos. Es por eso que, si bien los rumores en los pasillos, post reunión de comisión, eran que la oposición convocaría a una sesión para el miércoles 12, el asunto todavía está “verde”.

Diego Santilli Santilli será el vínculo entre los gobernadores, los diputados y el Gobierno.

Ahora bien, si el tema al recinto antes del 10 de diciembre, la realidad será bien distinta. Hasta ese día, la oposición y los dialoguistas tienen margen para negociar con el Gobierno –con Diego Santilli, futuro ministro del Interior, como interlocutor entre la Casa Rosada, los gobernadores y los diputados—cambios al dictamen mayoritario.

El asunto es que, si esa sesión no se produce, el 10 de diciembre el tema vuelve a foja cero. ¿El motivo? Ese día se produce el recambio en ambas Cámaras. Es decir, juran los diputados y senadores electos el 26 de octubre. ¿Qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados? Que los despachos tienen vigencia hasta la renovación ordinaria de los miembros de la comisiones.

Presupuesto: los pasos a seguir

Si el debate por el Presupuesto 2026 volviera a foja cero, la Cámara de Diputados debería volver a tratar el tema en comisión para despachar dictamen. Pero antes, deberá conformarse (con los nuevos diputados) la comisión que hoy preside Benegas Lynch.

Es cierto que la oposición podría forzar una sesión para tratar el Presupuesto “sobre tablas”. Es decir, sin dictamen de comisión. Pero hay dos obstáculos. El primero es que debería reunir los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas. Cuesta imaginar que la oposición alcance esa cifra, sobre todo porque La Libertad Avanza tendrá el tercio propio desde diciembre.

El segundo obstáculo es que la Cámara de Diputados solo lo podría tratar el tema si Milei convocase a sesiones extraordinarias e incluyera el Presupuesto en el temario. De lo contrario, debería esperar hasta el 1 de marzo, que es cuando inicia el período de sesiones ordinarias. Al menos hasta ahora, el decreto con la convocatoria no se concretó.

Así las cosas, si la oposición quiere influir sobre el texto final con la actual composición de la Cámara deberá ponerse de acuerdo y avanzar. Y, aún así, se da por descontado que la ley de leyes, en el Senado se tratará post 10 de diciembre. Es decir, LLA tiene margen para incidir desde esa Cámara antes de la sanción definitiva. Y, en todo caso, devolverle el texto a Diputados donde ya contará con un número de bancas más favorable que el actual.

La otra opción, que algunos diputados de la oposición siguen sin descartar, es que Milei se incline por obstaculizar la sanción de la ley y gobernar, por tercer año consecutivo, con la prórroga del Presupuesto 2023. Es decir, el que fue sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández. En otras palabras, con discrecionalidad absoluta.