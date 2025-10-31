Diputados cercanos a Patricia Bullrich dejan el PRO para sumarse a La Libertad Avanza Por Fernando Brovelli







Cinco legisladores pasarán directamente a la bancada libertaria, que se consolida como segunda fuerza en la Cámara baja.

Los diputados del PRO referenciados en Patricia Bullrich saltan a LLA. Ministerio de Seguridad de la Nación

El Congreso no esperó al 10 de diciembre para comenzar a modificar su composición. A la espera de la renovación parlamentaria, que dejaría a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, se confirmó otro movimiento que fortalece al Gobierno: los representantes allegados a Patricia Bullrich dejan el PRO para integrarse a La Libertad Avanza.

Según pudo confirmar Ámbito, serían cinco diputados que dejan el bloque presidido por Cristian Ritondo para pasarse al libertario: Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado. Estas dos últimas lograron renovar su banca en las últimas elecciones, por los distritos de la ciudad de Buenos Aires y Córdoba respectivamente. Aunque resta conocer si se aguardará hasta el 10 de diciembre para el pase formal, la modificación ya es un hecho.

"La decisión responde a ampliar el músculo legislativo dentro del oficialismo para consolidar el cambio y alcanzar el tercio necesario que permita sostener los vetos presidenciales y avanzar con las reformas estructurales que el país necesita", explicó una de las personas involucradas en el movimiento, que fortalece la figura de la ministra de Seguridad entre las voces del Gobierno. Bullrich dejará el organismo para pasar a ser una de las referencias libertarias en el Senado de la Nación, desde donde polarizaría con el peronismo e incluso con Victoria Villarruel, presidenta de esa Cámara.

La Libertad Avanza pasaría a tener 88 legisladores puros, superando el tercio y a once de los representantes peronistas después del 10 de diciembre. La cifra opositora sufrirá bajas una vez que la práctica parlamentaria materialice los acuerdos entre gobernadores y Casa Rosada. El espacio libertario podría engrosarse con otros tres diputados. Es que este medio pudo saber que existe la intención de que los "radicales violetas", bajo el sello Liga del Interior, conformen un interbloque para incrementar su influencia a la hora de la distribución en comisiones.

PRO Diputados Giudici habla con Arabia: dos de quienes se integrarían al bloque de La Libertad Avanza. Mariano Fuchila En simultáneo, representaría una nueva merma del PRO (pasa de 24 a 19 diputados), que no termina de consolidar una composición del bloque por dos razones. La primera es que alianza electoral con La Libertad Avanza no permite garantizarle que los referenciados con su sello no se alineen con la bancada oficialista directamente. La segunda es el potencial de nuevas pérdidas hacia otros espacios, como es el posible caso del larretista Álvaro González hacia Provincias Unidas.

En la práctica, no se modifica sustancialmente el horizonte de acuerdos que precisa concretar el oficialismo nacional para imponer su voluntad en el Congreso. Si bien el PRO insiste en integrarse con un rol activo al Gobierno y postula discursivamente una autonomía propia, sus dirigentes se integraron -salvo contadas excepciones sin impacto electoral- a la alianza con La Libertad Avanza y aportarían sus votos a la causa libertaria. Considerando que se precisan 129 votos para alcanzar la mayoría, el oficialismo sólo requiere 14 votos que irá a buscar a los representantes provincialistas (sumados, son 22), que no sostendrán mancomunadamente una disciplina opositora en los próximos meses. Elección 2025: cómo quedará la Cámara de Diputados La nueva composición de los bloques, que podría reconvertirse desde el 10 de diciembre, será: Peronismos: 99 (antes 102).

La Libertad Avanza: 88 (antes 38).

PRO: 19 (antes 38).

Provincias Unidas: 19 (estreno del sello electoral, pero si se considera a Democracia para Siempre y Encuentro Federal sumados, contaba con 28).

Otros provincialistas: 13 (antes 13).

UCR: 3 (antes 15).

La Liga del Interior: 3 (antes 6).

Exlibertarios (Coherencia y MID): 6 (antes 6).

Frente de Izquierda: 4 (antes 5).

Coalición Cívica: 2 (antes 6).

Defendamos Córdoba: 1.