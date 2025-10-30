Con el triunfo libertario, Martín Menem retiene el poder en Diputados

Tras el resultado de las elecciones del domingo, el presidente de la Cámara de Diputados se habría garantizado su continuidad. Cristian Ritondo retrocede algunos casilleros.

Equipo que gana no se toca . Esa parecería ser la postura de La Libertad Avanza luego del triunfo inesperado que registró en las elecciones del último domingo. Mientras que el Gabinete de Javier Milei permanece intacto -al menos hasta ahora- el mismo criterio parecería regir en la Cámara de Diputados . El resultado de los comicios le alargaría la vida a Martín Menem al frente de ese cuerpo, tras quedar ratificada la estrategia de la hermana del Presidente , Karina Milei, en quien el riojano se referencia.

En la previa a las elecciones de medio término, el futuro de Menem al frente de la Cámara baja estaba en la cuerda floja . Los resultados en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo se impuso por casi 14 puntos de distancia, hicieron crujir al ala territorial del Gobierno. Es decir, a Karina Milei, los Menem y el armador de esa provincia, Sebastián Pareja. En el interregno hasta las generales, las Fuerzas del Cielo se frotaron las manos, y se imaginaron ganando terreno.

De hecho, post 7 de septiembre, comenzó a sonar cada vez con más fuerza la posibilidad de que Cristian Ritondo, hoy jefe de la bancada PRO, ocupara la silla del riojano . El bonaerense trabó un buen vínculo con Caputo y este se vio reflejado en la Cámara baja. El amarillo se paseó por el recinto adjudicándose, junto con el asesor estrella, haber frenado uno de los proyectos que más le preocupaba a Milei: aquel que le pone un límite al uso de los DNU. La estrategia de la dupla Caputo-Ritondo no era otra que esmerilar a Menem ante los ojos del Presidente .

Pero con los resultados del domingo, el escenario volvió a cambiar . Ahora, en el menemismo no solo dan por descontado que el diputado será impulsado nuevamente como presidente del cuerpo. Sino que disfrutan que el bonaerense pasara de pelear por la presidencia de la Cámara a disputar, con los propios, su liderazgo en el bloque amarillo.

Es que es probable que el ala bullrichista, que también salió fortalecida este domingo con el triunfo arrollador de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quiera mayor poder puertas adentro. La amenaza de ese sector de armar rancho aparte está sobre la mesa. “ ¿Para qué quedarse a hacer lo que quiere Macri si puede armar su propio bloque con los radicales con peluca?” , se preguntaron fuentes libertarias.

Es más, Damián Arabia, bullrichista de paladar negro, analiza para el 10 de diciembre –o antes– si para confluir en el bloque que conduce Gabriel Bornoroni o armar bancada propia. “Según lo que más le convenga”, dijeron en su entorno. Eso dependerá de cuántos diputados PRO den el portazo para una u otra opción.

Ahora bien, más allá de que en La Libertad Avanza se impone la postura de “equipo que gana no se toca”, quieren retribuir a los propios. Entre ellos, a Luis Petri, que no solo se desafilió de la UCR para sumarse a las fuerzas del cielo en la previa al cierre de listas. Sino que arrasó en su provincia, Mendoza, y dejará el Ministerio de Defensa para recalar en la Cámara de Diputados.

Javier Milei Luis Petri Petri tendría un lugar de peso en la Cámara de Diputados.

Es por eso que en el oficialismo ya analizan "mimarlo" con algún lugar de peso en ese cuerpo que, seguramente utilizará de vidriera para, más adelante, dar la pelea por la gobernación. En las filas oficialistas, hay quienes consideran que el ministro se merece la segunda vicepresidencia.

Pero, temen que eso no sea visto con buenos ojos por parte del gobernador Alfredo Cornejo. Si bien hicieron una alianza electoral, se sabe que ambos dirigentes se encuentran en la vereda opuesta cuando de Mendoza se trata. Por eso, no descartan que haya algún tipo de compensación en el Senado, donde el mandatario –de muy buen trato con Milei- tiene dos senadores propios: Mariana Juri y Rodolfo Suárez.

¿Le darán algo al PRO de Mauricio Macri? En el encuentro que el expresidente y Milei tienen previsto para este viernes en Olivos, el oficialismo da por descontado que amarillo algo pedirá. Apuestan que será la silla de Menem.

Como ese pedido no será concedido (al menos así lo aseguran en el entorno del riojano) estarían pensando un Plan B para conformarlo. Mientras tanto, el calabrés aseguró, desde Chile, que el “PRO está más vivo que nunca, y tendrá candidato en 2027”.