Devendra Banhart vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas







Banhart vuelve a Buenos Aires, no sólo para ofrecer una noche única al público porteño, sino para reafirmar que la música puede ser refugio, celebración y revelación.

El artista nacido en Houston y criado entre Venezuela y California vuelve al país.

El músico y compositor Devendra Banhart regresa a Buenos Aires para presentar Flying Wig , su más reciente trabajo de estudio, el próximo 13 de febrero en Deseo.

Será un reencuentro en formato íntimo con uno de los artistas más singulares y poéticos de su generación, en el marco de una noche que promete una experiencia musical tan delicada como visceral.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Devendra Banhart en Deseo Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 7 de febrero a las 10hs . Todos los medios de pago aceptados. Galicia Visa: 6 cuotas sin interés.

unnamed Banhart, figura clave del movimiento “freak folk” y “New Weird America”, nacido en Houston, criado entre Venezuela y California, ha construido una obra que combina lo poético, lo experimental y lo profundamente humano. Colaboraciones con Caetano Veloso, Beck, ANOHNI, Yoko Ono y otros lo colocan entre los artistas más influyentes de su generación.

Su último álbum, Flying Wig, producido por Cate Le Bon y lanzado en 2023, marca un viraje hacia sonidos electrónicos cálidos y orgánicos, una instancia donde lo íntimo y lo expansivo conviven. En paralelo, Banhart celebra el vigésimo aniversario de Cripple Crow (2005) con una edición especial, que incluye demos inéditos, grabaciones en vivo y material de archivo.

La noche en Deseo permitirá recorrer tanto estas nuevas aristas como sus momentos esenciales: una voz que atraviesa folk, psicodelia, ritmos latinos y exploraciones estéticas que desafían etiquetas. En sus shows, la presentación se convierte en ritual, y el escenario en espacio donde la música se vive de forma directa y compartida. Devendra Banhart vuelve a Buenos Aires, no sólo para ofrecer una noche única al público porteño, sino para reafirmar que la música puede ser refugio, celebración y revelación.

