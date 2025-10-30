Pablo Quirno en Diputados: aunque no precisó el monto del auxilio financiero, aseguró que EEUU "utilizará todo lo que tenga a su alcance" Por Fernando Brovelli







El exsecretario de Finanzas participó del debate por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde adelantó una nueva reducción del gasto público.

Pablo Quirno es el segundo ministro que asiste al debate de la Comisión de Presupuesto, tras la participación de Patricia Bullrich. Diputados

A pesar de haber asumido esta semana como canciller argentino, Pablo Quirno continúa siendo una referencia en la gestión financiera del Gobierno nacional. En su rol de exsecretario de Finanzas, y de uno de los autores de las proyecciones del Presupuesto 2026, defendió en Diputados la renegociación de la deuda y la estrategia monetaria libertaria. Representa la anteúltima reunión antes de que se dictamine el proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Una de las centralidades del debate fueron las proyecciones del equipo económico, que estipuló para el final del 2026 un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 por cada dólar, una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 10,1% y un incremento real del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%. "Son supuestos que se utilizan para la confección del Presupuesto", planteó el funcionario y señaló que "si nuestras proyecciones son equivocadas, eso resultará en un exceso de superávit primario o en una reducción de superávit primario".

Además, planteó la posibilidad de "ajustar las cuentas fiscales de manera tal que se puedan reducir impuestos", como apuesta prioritaria antes que la modificación del rumbo financiero. "Argentina no tiene un problema de cantidad de deuda, sino de credibilidad y de acceso al mercado", fue otra de las definiciones de Quirno, que atribuyó esta situación a que el país "tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió ninguno". Así fue que insistió que "no necesitamos tomar nueva deuda pero sí administrar de la mejor manera posible las obligaciones existentes", considerando que "la deuda es hija del déficit".

Luego de que Javier Milei anuncie que Scott Bessent visitará la Argentina, el canciller detalló que el auxilio financiero de los Estados Unidos a la Argentina no incluye " ningún tipo de exigencia de cancelación del swap de China" y tampoco "hay compromisos de uranio o litio". El apoyo tiene que tomarse de manera literal. El secretario del Tesoro y el presidente de los Estados Unidos han sido muy explícitos", interpretó y añadió que la administración norteamericana "utilizará a su discreción sin generar ningún tipo de situación para con la Argentina. Compra pesos como un agente más".

"Eso no puede determinar un monto porque justamente van a utilizar todo lo que tengan a su alcance para apoyar a una situación argentina que era de mucha incertidumbre", sintetizó y consideró que eso no vulnera la Ley 24.156 de Administración Financiera porque no implica un nuevo endeudamiento.

Pablo Quirno respondió sobre la potencialidad de incremento de reservas ante el adelantamiento de la cosecha. Así fue que planteó que "este Gobierno es el que más reservas han comprado en la historia" -que estimó entre u$s26.000 y u$s27.000 millones- y pronosticó que "cuando tengamos acceso a mercado internacional, mientras seguimos en este proceso, los dólares que hoy gastamos para pagar la deuda los vamos a poder acumular porque vamos a tener un refinanciamiento". En cuanto a las cuentas públicas, Quirno señaló que en noviembre del 2023 la deuda nacional ascendía a u$s485.563 millones y, para agosto de este año, habría descendido u$s49.019 millones. "La deuda ha estado estirando sus plazos y se ha desindexado considerablemente", afirmó en simultáneo a la exposición de cifras en donde, a raíz de la absorción de los pasivos remunerados del Banco Central, el endeudamiento del Tesoro pasó de u$s158.820 millones (noviembre del 2023) a u$s199.903 millones (agosto del 2025). Por otro lado, también valoró la reducción de los intereses de la deuda de 10,2% (promedio 2023) a 1,2% (2025) y exhibió que de los vencimientos por deuda del 2026 (u$s12.708 millones) continuarán en permanente ascenso hasta el 2031 (cuando llega a u$s22.666 millones), proyectándose hasta 2035 hasta los u$s11.397 millones. En ese marco, reconoció que los últimos procesos de reestructuración de deudas por la reciente de incertidumbre electoral.