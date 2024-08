Diputados: libertarios aguardan la presencia de Javier Milei en reunión de bloque para ordenar la tropa

Desde la Cámara de Diputados dijeron no estar al tanto de una posible visita del Presidente esta noche pero no descartaron que se pueda sumar de manera virtual. El temor de la Casa Rosada es que la expulsión de Arrieta detone la frágil unidad de la bancada y genere más fugas hacia el bloque de Oscar Zago o incluso de Miguel Ángel Pichetto, un opositor cada vez mas crítico del gobierno nacional. Por eso analizan la posibilidad de que Milei se sume al encuentro luego de criticar a Mauricio Macri porque no manejaba a su "tropa" tras el voto positivo de los senadores del PRO a la ley de movilidad jubilatoria.