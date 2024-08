La Libertad Avanza se prepara para la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta del bloque

La visita a los represores presos en la cárcel generó fuertes tensiones internas en La Libertad Avanza. En un inicio, Arrieta, buscó despegarse de la situación y aseguró que ella no conocía el verdadero propósito de la actividad.

En medio de las fuertes peleas, Arrieta utilizó sus redes sociales para compartir la conversación del grupo de WhatsApp en el que se organizó la visita a la cárcel. "Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto”, afirmó la diputada en referencia a las iniciativas para liberar a los represores.

El cónclave para echar a Arrieta se llevará a cabo este martes a las 20:30 y luego se comunicará la decisión final. "Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad", sentenció la diputada. En adelante, Arrieta deberá decidir si completará su mandato en un monobloque o si se unirá a las filas de la bancada del MID que preside Oscar Zago, ex jefe de bloque de LLA, con quien estrechó su vínculo desde que inició el escándalo.

La otra legisladora que se encuentra en conflicto es Rocío Bonacci, quién defendió a Arrieta en los medios y también declaró que fue “engañada” a la visita en la cárcel. Bonacci es la única diputada de la comitiva libertaria que no aparece en la foto que el grupo se tomó junto a represores como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti Carlos Guillermo Suárez Mason Jr., Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros.

Diputados citó a Patricia Bullrich

El escándalo de los chats que reveló la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Arrieta desencadenó en la citación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Congreso. El pedido fue hecho por diferentes legisladores de la oposición que buscan que la funcionaria de La Libertad Avanza explique cómo fue la visita de diputados del oficialismo a represores en la cárcel de Ezeiza y que injerencia tuvo ella en la actividad.

La solicitud fue realizada por diputados de Unión por la Patria y del Socialismo. Arrieta filtró chats en los que nombran a la ex candidata a presidenta, quién habría dado el visto bueno para que se lleve a cabo la actividad.

Patricia Bullrich Bullrich busca despegarse del escándalo de la visita a la cárcel. Ignacio Petunchi

“Queremos saber si estaba al tanto de las conversaciones entre alguno de estos diputados y las autoridades del penal para facilitar el acceso de los legisladores y reunirse con los genocidas, tal cual ha señalado una de las propias involucradas en el hecho, la diputada Lourdes Arrieta”, expresó Paulón en su pedido de citación a la ministra.

"Exigimos formalmente la presencia de la ministra Bullrich en Diputados, para que explique qué significa facilitar el ingreso 'sin inconvenientes´ al penal de Ezeiza. Y vamos a solicitarle al Servicio Penitenciario Federal las grabaciones de las cámaras de ingreso", agregó el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli.

Además, Paulón busca conocer “si Bullrich estaba al tanto de las gestiones para la elaboración de un anteproyecto de ley con modificaciones en materia penal, y en ese sentido si estaba trabajando en un decreto reglamentario para incluir causas de les humanidad en dicha norma”.

Por su parte, Patricia Bullrich, negó participación alguna en la visita: “Es falso de toda falsedad que haya facilitado el ingreso de los diputados para visitar a represores. Me enteré de la visita por los diarios, pero el Servicio Penitenciario Federal actuó conforme a la Ley de Ejecución de la Pena".