Carlos Curestis: "Milei va a reelegir, necesita quedarse cuatro años más"

El presidente del bloque de senadores libertarios en Provincia trazó una radiografía del momento político: elogió la gestión nacional, criticó a la administración bonaerense y anticipó que La Libertad Avanza irá con candidatos propios en todos los municipios en 2025. Su visión sobre las PASO, la BUP y las reelecciones indefinidas.

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, aseguró que el espacio que lidera Javier Milei se consolidó como "la única oposición real" al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que el Presidente "será reelecto en 2027" .

En diálogo con Ámbito, el legislador defendió el rumbo económico nacional, cuestionó con dureza la gestión bonaerense y adelantó la estrategia electoral libertaria de cara a los próximos años. Además, dejó abierta una puerta para una negociación que está latente en la Legislatura: aunque dijo estar en contra de las reelecciones indefinidas de los intendentes, no descartó que su espacio pueda negociar ese cambio con el peronismo para avanzar con la implementación de la boleta única de papel .

Para el legislador, La Libertad Avanza "es la primera y única fuerza de oposición en la provincia de Buenos Aires" . Según Curestis, la irrupción del partido violeta modificó el mapa político opositor y dejó al resto de los espacios en una situación de fragmentación. "La transparencia y el trabajo que viene a traer La Libertad Avanza rompieron todos los esquemas de la política. Por eso el PRO está dividido, el radicalismo está dividido y la oposición está dividida" , afirmó y analizó que "ya no pueden volver a hacer las prácticas que venían haciendo".

Desde esa lectura, el senador consideró que el proyecto encabezado por Milei logró convertirse en el principal polo de atracción para sectores del centro y la centroderecha. "Muchos entienden que este es el camino", resumió.

Curestis se mostró convencido de que el Presidente llegará fortalecido a las elecciones de 2027 y vinculó esa posibilidad a los resultados económicos de la gestión nacional. "Milei va a reelegir. Están dadas las condiciones para que eso pase. Necesita quedarse cuatro años más", sostuvo, aunque aclaró que un solo mandato adicional no alcanzará para revertir problemas estructurales acumulados "durante décadas".

En ese sentido, defendió el programa económico del Gobierno y destacó el equilibrio fiscal como uno de sus principales logros. "Gracias al liderazgo de Milei, el país empezó a resolver el problema de gastar sistemáticamente más de lo que tenía", afirmó.

Consideró que la desaceleración de precios confirma que el fenómeno estaba vinculado a la emisión monetaria y al déficit fiscal. "Quedó demostrado que la inflación era consecuencia de la emisión y del déficit, y no de las excusas que durante años nos quisieron vender", planteó. En simultáneo, destacó el equilibrio fiscal y la previsibilidad económica como factores clave para atraer inversiones. "Con un programa económico claro, equilibrio fiscal y una inflación que sigue bajando, la Argentina vuelve a ser un país previsible para crecer e invertir", indicó y vaticinó que ello, a largo plazo, "se verá reflejado en la economía cotidiana de la gente".

Consultado sobre las investigaciones judiciales que involucran a funcionarios nacionales, Curestis descartó que puedan afectar el rumbo del Gobierno. "El Presidente está enfocado y cree en su equipo y espera que la Justicia, si tiene que decidir algo, va a acompañar", señaló.

Las declaraciones se producen en medio de distintos expedientes judiciales que involucran a integrantes del oficialismo, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y funcionarios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Al referirse específicamente a la situación del exvocero, el senador pidió esperar el avance de la investigación judicial.

Para respaldar esa postura recordó el antecedente de José Luis Espert, quien, según indicó, decidió "dar un paso al costado mientras la Justicia definía su situación". "Creo que lo de Manuel hay que esperar que la justicia realmente verifique si es real. Hoy creo que fue más juzgado por los medios y por la sociedad que por la justicia", sostuvo.

Curestis Curestis recibió a Ámbito en su despacho del Senado bonaerense.

La interna con Bullrich y el pliego de Michelli

Curestis también relativizó las diferencias surgidas entre el presidente Milei y la titular del bloque de LLA en el Senado Nacional, Patricia Bullrich, a raíz del pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli. "No tienen importancia", resaltó.

El episodio fue el cortocircuito más reciente dentro del oficialismo. Para Curestis, sin embargo, el episodio no merece mayor dramatismo: "Lo que Patricia relató es lo que sucedió con Javier. Le habrá puesto el tema arriba de la mesa y Javier estaba enfocado en otra cosa, no le dio bolilla porque entiende que es una situación que lo supera". El mensaje es claro: los cortocircuitos internos no alteran la hoja de ruta.

"Kicillof está más preocupado por ser presidente que por ser gobernador"

El contraste entre la gestión nacional y la provincial fue un hilo conductor de toda la charla. Curestis reconoció que a nivel nacional "faltan un montón de cosas por hacer", pero dijo que el balance es positivo. "Tenemos un Presidente que trabaja día a día para revertir una situación importante. Más allá de que no está todo bien como uno quisiera, sabemos que paso a paso esto va a tener un camino. El objetivo es poner a nuestro país en uno de los lugares más importantes de Latinoamérica", afirmó.

Para dimensionar el punto de partida, recordó los cuatro años previos: "Pandemia, virtual ausencia de conducción presidencial y una economía en caída libre". Mientras el senador valoró los avances del gobierno de Milei -con especial énfasis en el trabajo que Sandra Pettovello realiza desde Capital Humano "para detectar irregularidades en los planes sociales y liberar a los beneficiarios de la obligación de asistir a piquetes"-, fue demoledor con Kicillof. "La provincia de Buenos Aires no puede hablar lo mismo", marcó el contraste de entrada.

Lo acusó de estar "más preocupado por ser presidente que ser gobernador" y enumeró lo que considera un listado de abandonos sistemáticos: una policía en crisis -"entrar a una comisaría, sacarle el revólver a un policía, matar a dos"- y un IOMA deteriorado. "Kicillof no puede gobernar una provincia, sería muy liógico que se sea presidente de los argentinos. Ahí sí nos vamos todos. Yo soy el primero", continuó.

Sobre los reclamos del gobernador a la Nación por los recortes en obra pública -Kicillof denuncia mil obras paralizadas y deuda de la Nación por más de 24 billones de pesos-, Curestis rechazó el argumento de plano. "Es muy fácil echarle la culpa a Nación, pero nosotros tenemos los datos concretos para decirle a la población por qué no se le da esas partidas, porque realmente nunca fueron para el vecino, sino para la política", sostuvo.

Según el legislador, hay obras que llevan décadas sin terminarse porque las partidas se usaron con fines electorales, y no tiene sentido volver a girar fondos sin auditorías previas. Como ejemplo, citó el caso de viviendas en Berazategui que fueron "reactivadas, desactivadas y reactivadas" durante años sin concluirse, hasta que Nación transfirió la gestión a privados y las obras finalmente avanzaron. En la misma línea, apuntó contra los impuestos provinciales: "Hace mucho tiempo se le vienen cobrando en la provincia de Buenos Aires tasas, generando impuestos que no van hacia el vecino", enfatizó.

PASO, BUP y reelecciones

En materia electoral, Curestis se mostró a favor de implementar la boleta única de papel, unificar las elecciones para reducir costos y eliminar las PASO, al considerar que "las internas deben resolverse dentro de cada fuerza política, evitando costos millonarios".

En ese marco, dejó abierta una puerta para una negociación que está latente en la Legislatura bonaerense: aunque dijo estar en contra de las reelecciones indefinidas de los intendentes, no descartó que su espacio pueda negociar ese cambio con el peronismo si eso permite reunir los votos necesarios para aprobar la boleta única de papel. "Todo se puede negociar si eso hace al beneficio del bonaerense. Nosotros estamos dispuestos", afirmó.

Si la Legislatura bonaerense no modifica la ley 15.315, un total de 82 jefes comunales no podrán presentarse a un nuevo mandato en 2027. La ley vigente, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal y con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, fijó un tope de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales y legisladores. El sector kicillofista impulsa un proyecto de la senadora Ayelén Durán para derogar ese límite e incluir también a los alcaldes -que un proyecto anterior del cristinista Luis Vivona había dejado afuera-, pero la fricción interna entre las distintas tribus del peronismo impidió su tratamiento. Del otro lado, la boleta única de papel que empuja LLA es rechazada por todo el arco del peronismo. De ahí surge la lógica del posible intercambio: votos peronistas para la BUP a cambio de aval opositor para habilitar nuevas reelecciones.

De todos modos, Curestis advirtió que por ahora no existen condiciones para una negociación de ese tipo porque "la Cámara está cerrada". "Estamos en el mes seis del año y la Cámara de Senadores bonaerense aún no conformó todas sus comisiones, lo que impidió sesionar", remarcó. La razón, según el legislador, son las disputas internas entre los propios senadores del bloque oficialista por los cargos en las comisiones: "Cada vez que se acuerda una presidencia, alguien la impugna y se emite un nuevo decreto".

"Nos da vergüenza porque representamos al vecino", admitió y aclaró que el bloque de LLA no tiene problemas en ese frente. Y vaticinó que el Mundial amenaza con profundizar el parate legislativo: "Muchachos, no podemos parar la Cámara por el Mundial. Me encanta el fútbol, me encanta el Mundial, ganemos de nuevo. Pero hoy nosotros tenemos que estar enfocados a lo que es la provincia de Buenos Aires".

Curestis Curestis fue duro con la gestión de Kicillof.

¿Santilli o Pareja?

En materia electoral, el senador anticipó que LLA tendrá candidatos a intendente en los 135 distritos de la provincia. Sostuvo que el armado viene de largo: desde el año pasado el espacio organiza congresos, arma escuelas de dirigentes en cada municipio, y realiza cabildos en los concejos deliberantes para relevar las problemáticas barriales. "No es simplemente hacer una campaña sino tener un plan de gobierno", subrayó.

De esos cabildos, dijo, surgió una base de datos que muestra realidades muy distintas según la sección electoral: "más preocupación por la inseguridad en la Tercera sección, problemas de infraestructura en la Primera, otras demandas de obras en la Sexta", describió. Así, contó que "el próximo congreso estará dedicado a los concejales", y precisó que el espacio ya tiene identificados posibles candidatos a intendentes "que están siendo capacitados en gestión municipal".

A la hora de analizar si LLA y el PRO deben ir juntos en la provincia de Buenos Aires para poder derrotar al peronismo en su principal bastión, opinó: "Como dijo nuestro presidente, todos los que crean que este proyecto es el correcto son más que bienvenidos: el PRO, el radicalismo y todo del centro a la derecha que quieran acompañar. Necesitamos de todos para poder gobernar la provincia Buenos Aires".

Respecto al candidato a gobernador, Curestis no esquivó el tema pero prefirió no adelantarse: "La verdad que muchos hablan de una fórmula, Santilli-Pareja o Pareja-Santilli", dijo, pero aclaró que le parece "muy prematuro" discutir candidaturas a esta altura.

Consideró que ambos tienen la capacidad y la preparación para gobernar la provincia, y concluyó: "El candidato sea el que sea tiene que tener la responsabilidad de cambiar la provincia".