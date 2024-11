Diputados massistas presentaron un proyecto para limitar las apuestas online en todo el país

El combate contra las apuestas online

Al respecto, Micaela Morán declaró: “Los chicos empiezan a no dormir y a no comer. Cambian la plata que sus padres les dan para comer en el colegio por apostar". Además, agregó: “Docentes nos han contado de chicos que no comen en la casa ni en el colegio por apostar y que por eso terminaron desmayándose”.