Diputados: piden sesión especial para tratar moratoria jubilatoria, bono y emergencia por inundaciones

Jubilaciones: la oposición busca reactivar la moratoria e incrementar los bonos

Respecto a las modificaciones vinculadas a la temática previsional, hay una docena de proyectos en circulación, tal como contó Ámbito, con tres líneas de propuestas: la actualización de haberes jubilatorios y el bono de $70.000, una vía alternativa o la restauración de la moratoria previsional.

Además de conseguir quorum para la sesión, el desafío de la oposición es lograr consensuar la redacción de una reforma en común. Sobre la moratoria, Unión por la Patria, que tendrá el dictamen mayoritario, propone la restauración de la moratoria previsional durante dos años.

En el caso del bono, el diputado Massot propuso ante sus pares de la comisión un incremento de $70.000 a $100.000 el bono y una adición a todas las escalas de jubilaciones del 7,2% -en torno a los $51.000 para las jubilaciones mínimas. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que hizo circular el oficialismo, el impacto fiscal de las propuestas sería de 0,08%.

"No es tanto el ahorro que genera el Gobierno por terminar la moratoria", cuestionó Massot y pidió avanzar con el bono y con su proyecto alternativo de moratoria, el cual propone que se elimine el requisito de 30 años de aportes para recibir remuneraciones y que se reconozca un porcentaje por cada año aportado, estableciendo un sistema de prestación proporcional.

Proponen declarar zona de emergencia a los municipios bonaerenses afectados por la inundación

Por otro lado, se sumó al temario propuesto la "Declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe" por 180 días a la Provincia de Buenos Aires "especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco" y a aquellas zonas afectadas "gravemente" por las inundaciones registradas entre el 16, 17 y 18 de mayo. Además, los bloques opositores propusieron declarar "desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en distritos afectados de la Provincia de Buenos Aires".

Las lluvias que azotaron a la zona norte bonaerense se cobraron hasta la fecha dos víctimas fatales. Pablo Catacata Madrigal, uno de los puesteros desaparecidos en el partido bonaerense de Rojas, fue encontrado muerto esta tarde, mientras que fue hallado sin vida Diego Uriburu, tío de la modelo y conductora Sofía Zámolo.

El pedido de sesión especial reunió las firmas de Germán Martínez (UP), Cecilia Moreau (UP), Paula Penacca (UP), María Parola (UP), Emilio Monzó (EF), Nicolás Massot (EF), Oscar Agost Carreño (EF), Pablo Juliano (DxS), Marcela Coli (DxS), Fernando Carbajal (DxS) y Ana Carla Carrizo (DxS).