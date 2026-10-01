Peregrinación a Luján: cómo será el operativo de la Provincia para asistir a los fieles

El gobierno bonaerense confirmó que desplegará hospitales móviles, ambulancias, efectivos policiales, controles de tránsito y puestos de agua y alimentos durante el fin de semana. La peregrinación tendrá lugar el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Archivo. El gobierno de PBA prepara un operativo especial para la peregrinación que tendrá lugar el sábado y el domingo.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegará un operativo especial para acompañar a las y los fieles que participarán de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján , que se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

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El dispositivo incluirá hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, puestos de agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario para las misas.

“Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión ; y este año, al igual que cada octubre, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján ”, explicó la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Durante el fin de semana, el Ministerio de Seguridad desplegará efectivos de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo.

El Ministerio de Salud, en tanto, aportará hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil con personal médico y un helicóptero sanitario. También coordinará, a través de la Región 7 de Salud, refuerzos de guardia en hospitales provinciales y municipales.

Archivo. En la última edición peregrinaron más de 1 millón de fieles.

Además, Desarrollo de la Comunidad dispondrá cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para acompañar a niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos instalará puntos de suministro de agua a través de ABSA, además de torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible.

En tanto, la cartera de Transporte establecerá la prohibición de circular vehículos por la traza y dispondrá móviles para organizar el tránsito. Por último, Ambiente instalará puestos de separación de reciclado a lo largo del recorrido.

Una caminata de 60 kilómetros

La Peregrinación Juvenil a Luján se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y se consolidó como el evento religioso más masivo del país. La caminata comenzará en Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y continuará hasta la Basílica de Luján a través de los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

En total, los fieles recorrerán 60 kilómetros. Una vez finalizado el trayecto, participarán de las misas que se celebrarán en el Santuario de Luján, perteneciente al Arzobispado de Mercedes-Luján y a cargo del padre Lucas García.

La Provincia coordinará el operativo junto con los gobiernos locales y la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el padre Juan Bautista Xatruch.

El seguimiento del evento se realizará en tiempo real desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján.