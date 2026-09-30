"Defensa de Soberanía Nacional": el debate en Diputados terminó entre insultos y escándalo

Grabois se cruza con el libertario Huesen. Diputados

El primer debate de la propuesta presentada por cadena nacional por Javier Milei con el objetivo de fortalecer el reclamo por la soberanía de Malvinas finalmente terminó en escándalo, lo que consolidó el desacuerdo que ya existía entre diputados opositores y oficialistas por su contenido. El Ejecutivo se entusiasma con llevarlo a sesión el 21 de octubre, aunque crecen las voces que piden desdoblar su redacción: los primeros 41 artículos por un lado, referidos a las islas, y los restantes 92, que remiten a la seguridad nacional.

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A lo largo de sus más de cinco horas de debate, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal estuvo cargado de conflictividad, con el antecedente latente del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el DNU 70/2023. El inicio de la reunión tuvo cruces entre Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) por los cortes de micrófono, que se recrudecieron por las interrupciones durante las intervenciones.

Así ocurrió cuando Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) le susurraba a Myriam Bregman (Frente de Izquierda) durante su alocución, lo que provocó quejas y un exabrupto de Juan Grabois (Unión por la Patria) que fue a confrontar con Guzmán. En esa confusión, Javier Andrade (Unión por la Patria) tuvo un conflicto con un personal de guardia, aludiendo que lo amenazó. Luego, hubo un cruce entre Federico Pelli (La Libertad Avanza) y Agustín Rossi (Unión por la Patria) por la gestión del Ministerio de Defensa. El plenario finalmente fue levantado porque Grabois insultó a Juliana Santillán (La Libertad Avanza) cuando lo interrumpía y después calificó de "facho de mierda" a Zapata cuando le cortó el micrófono. La transmisión oficial también fue suspendida.

Entre las disidencias, apuntaban con el reclamo de que asistan a dar explicaciones el ministro Carlos Presti y el canciller Pablo Quirno, establecer motivos fundados para considerar a una persona como terrorista y mencionar a la ONU como organismo a donde continuar llevando las instancias de reclamo. Jorge Taiana (Unión por la Patria) opinó que unir las áreas de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia "es el viejo objetivo que tiene parte del establishment y la visión estratégica de los EEUU para la Argentina".

Fueron tres los expositores que envió el Gobierno entre los que se destacó Paula Taddei, funcionaria de la secretaría Legal y Técnica, quien apuntó que incluir inhibiciones y prisión a los acusados de "manipular la opinión pública" no representa "censura porque la norma no impide publicaciones ni exige una autorización para que se pueda expresar". Asimismo defendió que la ley pretende "dotar de herramientas multimodales, modernas e integrales para poder dar respuestas estratégicas".

Agustina Propato con una bandera del CECIM en el plenario. Diputados "Defensa de Soberanía Nacional": qué dice el proyecto Entre sus propuestas, el proyecto de "Defensa de Soberanía Nacional" propone: Multas económicas severas sujetas al precio del barril del petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en el territorio soberano.

sujetas al precio del barril del petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en el territorio soberano. Condenas de hasta 12 años de prisión para personas a las que se vinculen con organizaciones o Estados extranjeros y procuren "alterar procesos electorales", promuevan "actos de violencia” o "manipulen la opinión pública".

y procuren "alterar procesos electorales", promuevan "actos de violencia” o "manipulen la opinión pública". Creación del Consejo de Seguridad Nacional con una estructura permanente con funciones judiciales y legislativas encabezada por el Presidente.

con una estructura permanente con funciones judiciales y legislativas encabezada por el Presidente. Se reglamenta legalmente el vigente Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), que puede incluir personas cuando existan “motivos razonables para sospechar”, con la UIF como órgano rector.

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