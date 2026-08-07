La SIDE destacó el trabajo conjunto con EEUU para reforzar la lucha contra el terrorismo

Funcionarios de la Secretaría de Inteligencia reivindicaron la cooperación con agencias estadounidenses para fortalecer el Centro Nacional Antiterrorismo. También remarcaron la incorporación de nuevos organismos al esquema de coordinación estatal.

José Lago Rodríguez visitó el Centro Nacional de Contraterrorismo de EEUU en el marco de la cooperación entre la SIDE y las agencias estadounidenses para fortalecer la prevención y la coordinación frente a amenazas terroristas.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) volvió a destacar la cooperación con EEUU en materia de inteligencia y contraterrorismo, luego de la visita del subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, al Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de ese país.

Tras el encuentro, Lago Rodríguez sostuvo que "el terrorismo es una amenaza transnacional que ningún país enfrenta solo" y aseguró que "la cooperación entre servicios de inteligencia es la mejor herramienta para prevenirlo".

El funcionario también valoró el intercambio de experiencias con las agencias estadounidenses para fortalecer el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) de la SIDE, creado en conjunto con el FBI. Según indicó, se trata del primer organismo de estas características en América Latina.

Por su parte, el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra , afirmó que el trabajo conjunto con EEUU "fortalece la capacidad de prevención frente a amenazas transnacionales".

Además, señaló que la creación del CNA junto al FBI, los acuerdos de cooperación, el intercambio permanente entre ambas agencias y las visitas recíprocas de funcionarios forman parte de una estrategia para incorporar mejores prácticas, fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y mejorar la coordinación en la lucha contra el terrorismo.

Auguadra explicó que el Centro Nacional Antiterrorismo coordina el intercambio de información entre distintos organismos del Estado con el objetivo de diseñar estrategias comunes y establecer criterios de actuación frente a este tipo de amenazas. "El terrorismo no reconoce fronteras, y nuestra respuesta tampoco puede hacerlo", afirmó.

Nuevos organismos se incorporan al Centro Nacional Antiterrorismo

El titular de la SIDE también destacó la reciente incorporación del Ministerio Público Fiscal y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) al Centro Nacional Antiterrorismo.

Según indicó, la participación de ambos organismos permitirá fortalecer la coordinación estatal y ampliar el intercambio de información para la prevención de hechos vinculados con el terrorismo.

Actualmente, el CNA reúne representantes del Ministerio de Seguridad, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, además de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las fuerzas federales de seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio Público Fiscal y el ENACOM.

Los principales hitos del vínculo con el FBI

Desde la SIDE repasaron además las principales acciones desarrolladas junto a las agencias estadounidenses durante el último año. Entre ellas mencionaron la creación del Centro Nacional Antiterrorismo en agosto de 2025 junto al FBI, su inauguración oficial en abril de 2026, la firma de un convenio de cooperación entre ambos organismos y distintas reuniones de trabajo con autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

La lista también incluye la visita de Cristian Auguadra a la sede central de la CIA, en Langley (Virginia), la participación de José Lago Rodríguez en una reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político en Washington y su reciente recorrida por el Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense.