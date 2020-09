Suspenden a diputado por escena sexual en plena sesión virtual

Pasados unos minutos, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, interrumpió la sesión mixta para anunciar la suspensión del diputado. “Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley por una falta grave de un diputado. Se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro del funcionamiento de esta casa”, comenzó diciendo Massa.

https://twitter.com/DiputadosAR/status/1309260411695509511 Desde la presidencia de la Cámara y con aprobación del cuerpo legislativo se dispuso la suspensión inmediata, por su comportamiento durante la sesión, del diputado Juan Ameri y la conformación de una comisión de 5 miembros para determinar la sanción definitiva.#UniendoVoces — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 24, 2020

"En estos meses hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa", continuó y reclamó la aplicación del artículo 188 de la Cámara de Diputados y la conformación de una comisión integrada por cinco diputados -a sugerencia de todos los bloques- para evaluar la sanción a Ameri y si corresponde, su expulsión.

El mencionado artículo del reglamento de la Cámara baja establece que "en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande".

La diputada y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, pidió la palabra para apoyar la moción de Massa y explicar lo sucedido a otros de los legisladores del cuerpo que no entendían qué estaba pasando.“Se trata de una situación íntima del diputado Ameri con su pareja que fue puesta por el sistema y lo vimos casi todos y ya está en las redes y en la televisión. Nosotros desde el bloque del Frente de Todos, volvemos a ratificar el pedido de suspensión del diputado. A nuestro entender fue inapropiada”, insistió Moreau.

La diputada del PRO, Silvia Lospenatto, tomó la palabra y se dirigió a Massa: “Nuestro bloque considera que como se dio a la vista de todos, entendemos que debe operar la suspensión como usted la propuso”.

De la misma forma se expresó, su compañero de bancada, el legislador Álvaro González y el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón.

La moción, propuesta por Massa fue votada afirmativamente por todos los espacios políticos y el diputado salteño quedó suspendido. En cinco días deberá conformarse la comisión de cinco diputados que deberán evaluar su expulsión de la Cámara de Diputados. "Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión", cerró Massa.

Tras la suspensión, Ameri brindó una insólita justificación en Radio Con Vos: “Esto no debería haber pasado. Yo en casa tengo una señal espantosa, que va y viene. Estaba desconectado. Estaba sin conexión. Llegó mi pareja y le pregunté por la operación (de mamas). Cómo le habían quedado las prótesis. ‘Che, mirá qué bueno, Esta bajó más, esta menos y a ver las cicatrices’ y estaba al lado mío y le dí un beso en las tetas. Eso es todo. No pasó de eso, aunque es grave. Ahí la conexión volvió y me reconectó automáticamente”.

Ameri ingresó a la Cámara de Diputados en 2019 para completar el mandato del legislador, Sergio Leavy, quien el año pasado ganó una banca como senador por el Frente de Todos.

Este no es el primer escándalo público de Ameri, quien asumió su banca con una denuncia de acoso sexual, realizada por redes sociales, contra una militante que era menor de edad.