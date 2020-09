Aporte solidario: el oficialismo avanzó con el proyecto, pero se vota el viernes

El universo alcanzado son 7048 personas que presentaron la declaración jurada y que representan el 49,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y el exterior. A su vez la AFIP estimó que habría 1860 personas que es posible estimar que se verían alcanzados también por esta iniciativa.

Según la AFIP, de los aportantes alcanzados 253 personas humanas tienen bienes declarados en el país y en el exterior por mayor de 3 mil millones de pesos que alcanzaría el 50% del aporte total. La mitad de la recaudación son 153 mil millones de pesos y serían ingresados por el 2,7% de los contribuyentes.

Del bloque UCR, el diputado Alejandro Cacace, aseguró que en Argentina hay "tributación regresiva" y que hay una "alta la presión impositiva en los impuestos al consumo no así al impuesto a la renta tributación directa" pero estuvo de acuerdo en que "debe dirigirse a las personas más que a las empresas". Pero consideró que este impuesto recauda fondos "que no son coparticipables para las provincias".

Luis Mario Pastori, del mismo bloque, opinó sobre los cambios: "Nos parece bien cambiar la fecha del hecho imponible, porque la retroactividad era inconstitucional, a la fecha de entrada en vigencia en la ley aunque nos queda la duda al efecto candado a los contribuyentes en cuanto a algunas presunciones se parecen mas a una ficción legal". También dijo "no quedó en claro lo que proponen con los no residentes".

Hubo un cruce entre Pastori y Heller por la diferencia entre la valuación fiscal y el precio de mercado. Posteriormente Polledo dijo que "esta no es la herramienta" y se quejó de que ciertos sectores dicen representar a los "pobres" y que a ellos le adjudican que representar a los "ricos" pero dijo que en Argentina "se cambian las reglas del juego a cada rato y eso perjudica las inversiones".

Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, le contestó a Pollero: "Discutimos sobre políticas públicas, no se trata de meternos en la cabeza del otro, pero podemos evaluar los efectos de las políticas. Señalar que este aporte recaen sobre menos del 0,02% de la población. El punto de partida es que Argentina llegó a la pandemia del coronavirus llegó con una profunda fragilidad acumulada después de 4 años".

Germán Martínez, del Frente de Todos, dijo "se habló de ficción" pero con esta iniciativa "hemos ido avanzando y la información precisa de la AFIP reveló que 253 personas humanas que tienen bienes por mas de 3 mil millones van a hacer el 50% del porte" y eso "fortalece" esa iniciativa. "Van a hacer el aporte aquellos que están en condiciones de hacerlo" dijo y agregó: "Me hizo acordar a 'caer en la escuela' este debate. No finjamos que estamos discutiendo cuestiones técnicas, no está mal representar a sectores distintos de la sociedad".

"La cantidad de gente alcanzada no tiene ningún interés, pueden ser pocos pero tener un efecto devastador en la Argentina" dijo Javier Campos, y aseguró "no quiero discutir de ideología". "Los diarios extranjeros dicen que están huyendo en manada a Uruguay" dijo, "dejenme llamarlo Impuesto Solidario Argentino". "En Francia se llama Impuesto Solidario a la Fortuna y la gente lo llamó Incitación a salir de Francia y por eso lo derogaron" cerró.

Laspina, del bloque PRO, dijo "cuidado con la falacia que nos deposita a milímetros de autoritarismo" dijo sobre el argumento que afecta a pocos contribuyentes. "No es rico versos pobres es el Estado de Derecho y la Constitución versus la imposición de una mayoría violentando la propiedad privada" agregó y calificó "es una pésima idea en este contexto ponerle un impuesto a un inversor extranjero cuando los países se pelean por traer inversores".

Hubo un fuerte cruce entre Heller y Laspina. "Ustedes crearon esas 9 emergencias" le dijo el presidente de la comisión y le aclaró "usted preste atención cuando nombro al FMI digo 'hasta el fondo monetario' que en algunas cosas está a la izquierda de ustedes" le espetó mientras Laspina quería contestarle. "Se fueron más de 600 mil personas de Uruguay y el grueso vino a la Argentina", le desmintió Heller con cifras de 2019."Hay ganancia primero y patrimonio después" le respondió.

Marcos Cleri, Frente de Todos: "Hubo que escuchar algunos legisladores que se están preparando para gobernar y ser una alternativa ¿de qué? ¿van a volver a pinchar celulares, perseguir ideológicamente? ¿van a cambiar jueces para obtener una fachada judicial? ¿van a endeudar nuevamente la Argentina?".

Miguel Bazze, en su intervención le dijo a Heller que "no corresponde que le conteste a un diputado" y al respecto aseguró que "Lapina hizo una intervención seria y responsable" y resaltó que "Juntos por el Cambio está abordando este debate desde la más absoluta responsabilidad" y "desde que se inició este gobierno hemos acompañado proyectos para intentar mejorar el país".