Diputados aprobó y giró al Senado la ampliación de la moratoria impositiva

El Frente de Todos logró obtener la media sanción y girar el proyecto al Senado con el apoyo del Interbloque Federal para Unidad para el Desarrollo, el Interbloque Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general -para no ir en contra del concepto de la moratoria- y rechazó en particular dos artículos con los que no acordaba. Los tres votos en contra a la iniciativa fueron del legislador Luis Juez y los integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.