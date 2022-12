Escándalo en Diputados: la oposición y el oficialismo se trenzaron a los gritos

congreso incidentes

Si bien diputados como Cristian Ritondo comenzaron a gritarle a Moreau desde sus bancas, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Waldo Wolff y Fernando Iglesias del PRO fueron hasta el estrado de la presidenta y comenzaron los gritos. En respuesta, diputadas del Frente de Todos también se dirigieron al estrado y respondieron contra los legisladores opositores gritándoles que eran "violentos".

Entre los gritos, Moreau insistió en que no iba a darle la palabra a nadie "hasta que no se sentaran". Incluso, se dirigió directamente a algunos de los diputados de la oposición, reclamandole a Wolff "que no le grite" y a Pablo Torello del PRO que "baje el dedito".

https://twitter.com/leilachaher/status/1598381927379402753 Misoginos, violentos,antidemocráticos y encima odian la educación pública. Mamita que linda oposicion que tenemos. pic.twitter.com/BXmBWjGnBM — Leila Chaher (@leilachaher) December 1, 2022

Noticia en desarrollo.-