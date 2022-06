Diputados: Soria expone sobre Consejo de la Magistratura y apuntará a la Corte Suprema

De cara al plenario de mañana, Soria estará acompañado por el secretario de Justicia y alfil cristinista, Juan Martín Menna. El proyecto impulsado por el oficialismo eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y crea cuatro regiones “federales”. También incluye cuestiones sobre género.

La exposición de Soria tendrá, con seguridad, fuertes críticas a la Corte Suprema, que en la iniciativa en cuestión queda fuera de la integración del Consejo. En la actualidad, el máximo tribunal de Justicia forma parte del mismo y su presidente, Horacio Rosatti, es quien comanda el órgano que selecciona y sanciona a jueces.

Al no contar con mayoría necesaria, el oficialismo debe ratificar a sus aliados habituales y ceder ante lo que reclame el interbloque federal, que maneja Alejandro Rodríguez. Será clave la postura de la legisladora Graciela Camaño, que analiza estos temas en dicha bancada y que hoy forma parte del Consejo. No obstante, queda la desconfianza sobre lo que haría después el Senado, que podría insistir -si Diputados no obtiene dos tercios- con la versión original.

En Diputados son varios los temas que están trabados por la falta de mayorías. Otra cuestión a discutirse mañana, y que generaría un dolor de cabeza en el mediano plazo, son los eventuales cambios a la polémica ley de alquileres votada tiempo atrás por macristas, kirchneristas y sectores del centro. En la bandeja de las próximas horas también aparece el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos “fugados” al exterior, que también fue aprobado por el Senado y espera la sanción de la Cámara baja.

Senado

En las próximas horas se definirá la convocatoria de la comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar, de manera exprés, la iniciativa ya avalada por Diputados que activa un alivio fiscal a monotributistas y autónomos.

Durante el transcurso del debate en Diputados se consensuó que, en el caso del Monotributo, la facturación de las categorías A, B, C y D aumentará un 60% desde el 1 de julio próximo. Con el acuerdo sellado, el nuevo piso para la categoría “A” del Monotributo será de $748.382,07; la “B”, de $1.112.459,83; la “C”, $1.557.443,75; y la “D”, de $1.934.273,04.

Para los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias -140.000 contribuyentes-, la solución que evalúa la iniciativa se centra en incrementar las deducciones, a fin de que el mínimo no imponible quede más cercano al que se aplica a los empleados en relación de dependencia. En resumen, se sube 2,5 la deducción especial y se triplica para “nuevos profesionales”.