La cláusula Santiago Bausili: remover al titular del BCRA requerirá dos tercios del Senado y Diputados + Agregar ámbito en









Lo anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional. Es parte del paquete de leyes que incluirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el "shutdown".

El Presidente propone subir las trabas para remover un presidente del BCRA.

En cadena nacional, rodeado de ministros y los funcionarios de Economía, el presidente Javier Milei anunció el envío de tres leyes que tienen como objetivo blindar el superávit fiscal y la independencia del Banco Central (BCRA). Entre las novedades, se encuentra la elevación de las trabas para remover al titular de la entidad bancaria reguladora, hoy encabezada por Santiago Bausili, presente en el discurso. Según afirmó el mandatario, para hacerlo se necesitará dos tercios del Senado y Diputados. Una exigencia solo comparable con el juicio político a un Jefe de Estado.

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El Presidente habló sin vueltas de "blindar" al titular del BCRA, una manera de garantizar la independencia del órgano regular de posibles "tentaciones" de emisiones monetarias. El nivel de protección propuesto podría convertir al actual presidente de la entidad bancaria regulatoria en un nuevo Julio Velarde, su par peruano, en el cargo desde 2006. Una verdadera "cláusula Bausili".

Milei justificó esta modificación en antiguas remociones "intempestivas" siempre "ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria". Esto habría sido "para estafar al sector privado mediante el señoreaje (la inflación), el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado".

Este nivel de protección fue una de las novedades del discurso. Si bien había trascendido que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA buscaba "blindar" al ente, no se conocía el mecanismo para proteger a su titular. Ahora, habrá que ver si el Gobierno logra juntar los votos para este punto y el resto de las iniciativas.

La cadena nacional El presidente Javier Milei presentó por cadena nacional el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A través de un mensaje grabado, el mandatario explicó los principales cambios que el Gobierno busca introducir en la normativa que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria y pidió el respaldo del Congreso.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, aseguró al comienzo de su discurso. La iniciativa será enviada el próximo martes al Congreso y apunta a limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda. Durante su exposición, Milei cuestionó el funcionamiento histórico del BCRA y aseguró que el organismo “ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”. “La inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000%. Es una cifra de 20 dígitos”, sostuvo. Además, señaló que desde la salida de la convertibilidad el incremento de precios acumulado alcanzó el 168.580%. El Presidente también afirmó que la creación de la entidad, en 1935, “arrancó con una estafa” por el cambio en la paridad del oro que integraba las reservas. Según explicó, esa decisión provocó un aumento de la emisión que sextuplicó la tasa de inflación y, durante la década siguiente, “les robó el 50% del salario a los argentinos”.

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