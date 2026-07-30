El proyecto del Gobierno propone que el Presidente, ministros y legisladores dejen de cobrar si hay déficit fiscal + Agregar ámbito en









La iniciativa incorpora un "grillete fiscal" que prevé la suspensión del pago de los salarios de los principales funcionarios y legisladores nacionales cuando el Congreso no logre restablecer el equilibrio de las cuentas públicas tras un período sostenido de déficit.

El esquema alcanzará al Presidente, el Vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados mientras permanezca vigente el mecanismo de ajuste fiscal. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei anunció este jueves, durante una cadena nacional, que el proyecto de reforma del Banco Central incluirá un mecanismo denominado "grillete fiscal" con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. En este sentido, si el Estado incurre en un déficit fiscal sostenido y el Congreso no logra restablecer el equilibrio de las cuentas públicas, el Presidente, el Vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados nacionales dejarán de cobrar sus salarios.

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Según explicó el mandatario, si el resultado fiscal permanece en rojo durante varios meses consecutivos, el Congreso dispondrá de un plazo para corregir el desequilibrio. Si no lo hace, se activará automáticamente el mecanismo, que contempla la paralización de las actividades no esenciales del Estado, el congelamiento de nuevos gastos, la suspensión de contrataciones y de transferencias discrecionales a las provincias, además de la interrupción del pago de haberes a los principales funcionarios y legisladores nacionales.

Entre las medidas previstas se encuentran el congelamiento de nuevos gastos, la suspensión de adjudicaciones de contratos, la prohibición de incorporar personal y el freno a las transferencias discrecionales a las provincias.

Además, el proyecto establece una sanción directa sobre la dirigencia política: mientras permanezca vigente el "grillete fiscal", el Presidente, el Vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados nacionales dejarán de percibir sus salarios.

"Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo; no lo pagará la gente", sostuvo Milei al presentar la iniciativa.

Qué quedará afuera de a medida El mandatario también buscó despejar dudas sobre el alcance de la medida y aseguró que los servicios esenciales quedarán expresamente protegidos por la ley. En ese sentido, afirmó que el mecanismo no afectará el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo ni el funcionamiento de los servicios de salud, seguridad, defensa nacional y del sistema penitenciario, entre otras prestaciones consideradas esenciales. Por último, Milei adelantó que, una vez aprobada la ley, el Gobierno invitará a las provincias a adherir al mismo régimen para que los gobernadores adopten un esquema similar de responsabilidad fiscal. "La oportunidad es que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio, y no la sociedad", concluyó el Presidente.