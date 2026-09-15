Con desafíos para la oposición y el oficialismo, empezó el debate en comisión por endeudamiento

Luego de que la semana pasada la oposición le pusiera fecha la firma del dictamen, ahora deberán aunar posiciones mientras ya son casi 80 los proyectos que buscan darle una salida a los 20 millones de argentinos endeudados. El oficialismo sigue analizando si presenta o no un dictamen propio con sus aliados.

Luego de que la semana pasada la oposición le pusiera fecha la firma del dictamen, Diputados puso en marcha el debate en comisión para avanzar con los casi 80 proyectos que buscan darle una salida a los cerca de 20 millones de argentinos endeudados . Se vienen dos semanas desafiantes para los bloques opositores que deberán acercar posición, mientras La Libertad Avanza define si presenta o no un proyecto sobre el tema que, en un primer momento, se negaba a legislar.

Con la presencia de expositores, las comisiones de Finanzas y Defensa del consumidor, que presiden Santiago Pauli (La Libertad Avanza) y Hugo Yasky (Unión por la Patria), respectivamente, la Cámara baja comenzó a debatir uno de los temas emplazados de manera unánime en la sesión que la oposición convocó la semana pasada. El otro tema es la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, que se tratará este miércoles, también en un plenario de comisiones.

Entre los expositores, hubo voceros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Adeba, ABA, la consultora Centrix que dieron su postura en torno al endeudamiento. De acuerdo al CEPA, se trata de una problemática que se incrementó en un 8% entre febrero de 2024 y julio de este año . Pero que es aún más alarmante si se pone la lupa en los deudores morosos que, en igual período, habrían registrado un incremento del 80%.

El dato es que desde que se celebró la sesión el miércoles de la semana pasada, siguieron cayendo proyectos que, por una u otra vía, buscan darle una respuesta a las familias endeudadas. Mientras que aquel día eran 51 los proyectos, esta semana ya son 76. Es decir, el desafío que tiene la oposición de cara al 29 de septiembre, día en que se tienen que firmar los dictámenes, no es menor .

Los bloques de la oposición, que van desde el FIT y el PJ pasando por la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Argentina Federal deberán arrimar posiciones para llegar a un dictamen unificado. Llegar dispersos al recinto podría significar una derrota ante el oficialismo y sus aliados . Así las cosas, de a poco, los diferentes bloques negocian, por lo bajo, limar las diferencias.

Uno de los proyectos que mayor consenso generaría dentro de Unión por la Patria es el de Raquel “Kelly” Olmos que, a grandes rasgos, propone un régimen de reestructuración de deudas –que representen hasta 3 Canastas Básicas Totales–, además de la condonación del 100% de intereses punitorios. También, el texto incluye un plan de cuotas fijas o variables, entre los puntos salientes.

Si bien el de Olmos también es visto con buenos ojos por algunos bloques de la oposición no peronista, todavía falta un largo trecho para que los diferentes bloques lleguen a un acuerdo. Es que hay miradas y proyectos de lo más variopintos. Por caso, la Coalición Cívica propone que, directamente, se condone la deuda. Mientras que el FIT, por poner otro ejemplo, propone declarar la emergencia crediticia.

Uno de los puntos que de seguro generará rispideces entre las diferentes bancadas es qué hacer con la regulación de las tasas. Mientras que algunos diputados se oponen de lleno. Otros lo sostienen.

Por otra parte, una arista que podría ser un punto de encuentro entre las diferentes bancadas es el de la segunda oportunidad. Se trata de una propuesta que hizo el ahora exdiputado Oscar Agost Carreño, que propone una instancia pre-judicial para renegociar la deuda. Y evitar así que el consumidor tenga que presentarse ante la justicia o entrar en el Veraz.

Otro punto que también genera consenso, salvo excepciones, es dejar de lado todos los proyectos –o artículos– que impliquen un costo fiscal para el Estado. Así, dejarían a Milei sin el argumento para vetar porque “no hay plata”.

LLA define su dictamen

A diferencia de los debates forzados por la oposición en el pasado, en esta oportunidad, La Libertad Avanza analiza presentar su propio dictamen de comisión, pese a que el presidente Javier Milei niega que el endeudamiento sea un problema en la Argentina.

El peronista Yasky conduce la comisión de Defensa del Consumidor.

“Estamos viendo de llegar a un dictamen en común con el oficialismo”, dijeron desde el bloque de la UCR. La bancada que conduce Gabriel Bornoroni –según dijeron a este medio– está estudiando los casi 80 proyectos presentados por la oposición. Y su objetivo es presentar un dictamen en tándem con los radicales y el PRO.

De todas maneras, de avanzar con un dictamen (todavía no hay nada en concreto), en diálogo con este medio, desde LLA avisaron que, de hacerlo, este apuntaría a brindarle mayor información al consumidor y transparencia de composición de tasas y costos financieros. A esto se le suma que tienen en el radar alguna propuesta respecto a educación financiera y otras sobre fraude financiero.

De presentar un proyecto, se da por descontado que éste seguirá los dos lineamientos que plantea Milei: que se trata de un acuerdo entre privados y que el Estado no tiene que hacerse cargo.

Así las cosas, se esperan dos semanas de negociaciones con desafíos de ambos lados. Por parte de la oposición: llegar a una solución unificada después de meses de generar expectativa y de forzar el debate. Y, por parte del oficialismo, de no desentenderse de un problema que involucra a 20 millones de argentinos y que logró colarse en la agenda.