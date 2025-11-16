River igualó con Vélez y comprometió su clasificación a la Copa Libertadores 2026







El 0-0 en Liniers dejó al "Millonario" afuera de los puestos directos y con un panorama complejo: depende de salir campeón o de que otros equipos liberen cupos para acceder al torneo continental.

River Plate empató 0-0 ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, por la última fecha del Torneo Clausura 2025, y quedó en una situación incómoda de cara a la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo quedó sexto en la Zona B.

El empate también confirmó que Argentinos Juniors disputará el repechaje del certamen continental, mientras que Vélez cerró la fase regular en la cuarta colocación de su grupo.

Para River, el escenario es claro: debe consagrarse campeón del Torneo Clausura o aguardar por un título de Rosario Central, Boca o del propio "Bicho", para que se libere un cupo en la tabla anual y pueda acceder a la próxima Libertadores.

River y Vélez no pasaron del cero en Liniers Embed El desarrollo del partido fue chato y con escaso peligro en las áreas. Durante los primeros 45 minutos no hubo aproximaciones que complicaran a los arqueros Tomás Marchiori ni Franco Armani, en una etapa marcada por la paridad y la falta de ritmo ofensivo.

La jugada más relevante llegó a los 20 minutos y encendió alarmas en el cuerpo técnico de Gallardo: Fabricio Bustos sintió una molestia en el gemelo derecho y debió dejar la cancha. Su salida forzada derivó en el debut del juvenil Agustín Obregón, quien ingresó en su reemplazo.

En el complemento, Vélez buscó asumir mayor protagonismo, con un leve dominio territorial y algunas asociaciones que insinuaron más profundidad, pero sin transformar esa iniciativa en situaciones nítidas de gol. River, por su parte, mostró dificultades para generar juego interno y terminar las jugadas. La más clara del partido fue a los 24 minutos, cuando el "Fortín" tuvo una doble chance de abrir el marcador, primero en los pies de Tomás Galván, cuyo remate fue tapado por Armani, y luego en la cabeza de Tomás Cavanagh, quien erró de manera insólito un testazo al lado del arco vacío. Tras el pitazo final, ambos equipos quedaron a la espera de los resultados restantes de la fecha para determinar sus rivales en los playoffs del Torneo Clausura, mientras que en Núñez el foco principal quedó puesto en la clasificación continental.