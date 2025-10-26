Elecciones 2025: qué pasa si soy autoridad de mesa y no puedo ir al comicio







Los comicios se desarrollan este domingo en todo el país. Conocé dónde voto, cómo funciona la Boleta Única de Papel y las obligaciones de las autoridades de mesa.

Presidentes, fisclaes de mesa: qué funciones tienen durante la jornada electoral. Telam

Para las elecciones 2025 que se desarrollan este domingo, el Código Electoral Nacional (CEN) especifica cómo deben actuar las autoridades de mesa que deberán responder durante los comicios. Este domingo debuta el sistema de Boleta Única de Papel, mientras se puede consultar el padrón electoral para saber dónde voto.

Elecciones 2025: qué pasa si la autoridad de mesa no puede concurrir a los comicios De acuerdo a lo que establece el CEN, ser autoridad de mesa es un deber cívico que se extiende durante toda la jornada y cuya inasistencia injustificada puede derivar en sanciones y multas.

Sin embargo, también remarca que existen motivos que habilitan a excusarse. El Artículo 75 del CEN establece que “la excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres días de notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas”.

paso autoridades de mesa.png Las autoridades de mesa son designadas por la Justicia Nacional Electoral. Elecciones 2025: cómo funciona el sistema de Boleta Única que se usará el 26 de octubre Este domingo 26 de octubre, los argentinos regresarán a las urnas para renovar las bancas den Congreso, tanto en Diputados como en Senadores. Para las elecciones legislativas, se implementará un nuevo mecanismo, el de Boleta Única de Papel (BUP), que se usará por primera vez en todo el país, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781.

A diferencia de las votaciones tradicionales con un único cuarto oscuro por mesa, ahora cada mesa podrá tener más de una cabina de votación a la que el votante deberá acercarse para sufragar. Allí recibirá al boleta firmada por la autoridad de mesa, se le entregará una lapicera negra con la que marcará en un cuadrado blanco la categoría y la lista que elige.

Boca de urna elecciones provincia de Buenos Aires Se vota en todo el país para definir el Congreso de la segunda mitad de la gestión de Javier Milei.