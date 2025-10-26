Elecciones 2025: asaltaron y golpearon a Pablo Cervi, candidato de la Libertad Avanza en Neuquén







El candidato a senador libertario denunció un ataque este sábado en la capital neuquina. Denunciaron "zona liberada" en el momento del hecho.

Cervi compartió esta foto tras el ataque en Neuquén.

Horas antes del inicio de las elecciones 2025, el diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, denunció que fue víctima de un violento asalto este sábado por la noche en la ciudad de Neuquén, a pocas horas de las elecciones legislativas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según aseguraron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al diputado, el hecho ocurrió cuando el candidato se encontraba junto a su familia. Durante el ataque, Cervi fue golpeado por los delincuentes.

En un hecho de extrema gravedad, fuentes del entorno del diputado denunciaron que los asaltantes le gatillaron varias veces, aunque afortunadamente el arma no se disparó.

Tanto Cervi como su familia se encuentran fuera de peligro, aunque conmocionados por la violencia del suceso. Desde el equipo del candidato denunciaron que "la zona estaba liberada", lo que agrava la situación y le añade un componente político al ataque, ocurrido en la víspera de los comicios de este domingo.

Cervi El diputado nacional Pablo Cervi acompaño desde el kilómetro cero a la gestión del presidente Javier Milei. Dónde voto en Neuquén 2025: consultá el padrón electoral La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta pública del padrón para las elecciones del mes de octubre de 2025. Desde ahora, los habitantes de la provincia de Neuquén ya pueden verificar su mesa y escuela de votación.

Este paso previo es esencial, ya que cada elección puede modificar los establecimientos o las mesas. Así que comprobar la información con anticipación te garantiza que el día de comicios todo sea más ágil y sin confusiones en el ingreso a los centros de votación.