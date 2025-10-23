Boca de urna en las elecciones 2025: qué se puede informar y qué no

En las elecciones legislativas se renovarán bancas en el Congreso: qué se puede anticipar en los momentos previos a los datos oficiales.

La ley argentina restringe la información electoral que se puede dar previo a los resultados oficiales.

Las próximas elecciones legislativas en Argentina serán una herramienta clave para medir el equilibrio político del país , en las que se renovará una gran porción del Congreso de la Nación y se espera un debate intenso sobre lo que hay en juego, en un contexto en el cual los resultados y los sondeos plantean interrogantes sobre su fiabilidad.

La jornada electoral prevista para el domingo 26 de octubre estará marcada por normas que restringen la actividad pública y mediática antes, durante y después de votar, para asegurar que el acto democrático se desarrolle con calma y transparencia. Por eso aparecen los denominados boca de urna y la veda electoral , que adquieren gran protagonismo en este proceso.

En esta elección legislativa nacional se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y 24 de la Cámara de Senadores de la Nación , según el cronograma oficial.

La situación del mercado financiero afecta al resultado de las elecciones y el resultado de las elecciones al mercado financiero. ¿Cuánto y Como?.

Algo que vuelve aún más interesante esta elección es que se implementará por primera vez la modalidad de la Boleta Única de Papel (BUP) , una reforma que busca modernizar el sistema de votación y hacerlo más sencillo para el electorado.

El concepto boca de urna se refiere a los sondeos que se hacen el día de la elección y están dirigidos a quienes emiten su voto , con el objetivo de estimar la tendencia de los resultados.

En Argentina, la ley prohíbe difundir los datos mientras está en curso la jornada electoral. A pesar de que resultan populares en los medios y en los partidos políticos, no tiene carácter oficial y pueden tener gran margen de error.

Veda electoral 2025 Ámbito

Cuándo empieza la veda electoral

La veda electoral es el período en el que quedan suspendidas algunas actividades de campaña y la difusión de los resultados con el objetivo de proteger la libertad de decisión del electorado.

En estas elecciones, se espera que la veda electoral comience el viernes 24 de octubre a partir de las 8:00 horas y se extienda hasta las 21:00 horas del domingo 26, tres horas después del cierre de los comicios.

Durante ese lapso de tiempo está completamente prohibido realizar actos públicos de campaña, reparto de boletas, difusión de encuestas o proyecciones electorales. Además, se restringe la venta de alcohol en zonas cercanas a los lugares de votación.