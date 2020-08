Duhalde, extraviado

“Yo digo lo que pienso y creo que tengo fundamentos para decirlo”, dijo Duhalde al insistir en la posibilidad de que en la Argentina suceda otro Golpe de Estado, como en 1976. “Los que vivimos cómodamente no nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento pre anárquico”, afirmó.

“Cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía ¿Saben a qué tiene olor la anarquía? a sangre”, dijo Duhalde en diálogo con Radio 10. “Yo estoy en la idea de que si no nos juntamos estamos perdidos”, agregó.

Durante el pase radial entre el programa “Mañana Sylvestre”, de Gustavo Sylvestre, y “Buenos Vecinos”, de Pablo Duggan, el ex mandatario recordó que la Argentina es el país con más Golpes de Estado en el mundo y que en 50 años tuvo 14 dictadores militares.

“La gente está desesperada, te van a matar no por una bicicleta, por un bizcocho”, afirmó, y añadió: “La gente está desesperada. El gobierno está haciendo lo imposible para resolverlo”, aunque según dijo, no alcanza. “Vamos a un camino que yo ya lo viví, estoy hablando del 76”, aseguró.

“Si nos seguimos peleando vamos hacia un proceso anárquico en la Argentina, yo lo viví en el 76”, expresó.

Este lunes por la noche, Eduardo Duhalde puso en duda la celebración de las elecciones legislativas 2021 argumentando que la actual “es la más compleja de las presidencias” y que “se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos'”.

El ex gobernador bonaerense se refirió a un clima de época en el continente, marcando lo que ocurre en Brasil, Bolivia, Venezuela y Chile. "Quien ignore que hoy el militarismo se está levantando otra vez en América es porque no conoce lo que está pasando. ¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar? Sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia. Sabemos que en Chile queda solamente como factor de poder los carabineros y, como antes, el Ejército", subrayó ante las cámaras de América.

Duhalde- 'El año que viene no va haber elecciones'.mp4

El hombre que estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional entre 2002 y 2003 de manera interina pidió no “personalizar” sus dichos. "No digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe”, explicó, al tiempo que señaló que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

"No va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", sentenció .

"No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares", aseguró el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en una entrevista que brindó a América.