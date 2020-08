Duhalde puso en duda las elecciones legislativas 2021

"Quien ignore que hoy el militarismo se está levantando otra vez en América es porque no conoce lo que está pasando. ¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar? Sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia. Sabemos que en Chile queda solamente como factor de poder los carabineros y, como antes, el Ejército", subrayó.

Duhalde- 'El año que viene no va haber elecciones'.mp4

Quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional entre 2002 y 2003 pidió no “personalizar”. "No digo que Alberto Fernández vaya a sufrir un golpe”, explicó, al tiempo que señaló que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

"No va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", sentenció.

"No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares", aseguró el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en una entrevista que brindó a América.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández recibió al exmandatario en la quinta de Olivos. Según reveló el propio Duhalde, le aconsejó la necesidad de que dedique "tres o cuatro horas para él, para descansar", ya que señaló que le advirtió que de lo contrario puede terminar como Fernando De la Rúa "que en los últimos meses era un boxeador que no respondía".