Eduardo Serenellini y Manuel Adorni encabezaron un encuentro de voceros en la Casa Rosada

¿Qué pasó con Manuel Adorni y por qué hubo "rumores de salida"?

El encuentro de esta tarde se dio luego del cruce entre el vocero presidencial y la periodista Silvia Mercado, por una información sobre los perros del mandatario y por la que Adorni dijo que "corrió peligro su puesto de trabajo".

La periodista de LN+ sostuvo que los perros del presidente de la Nación, Javier Milei, ya estaban instalados en la Residencia de Olivos. Por esas afirmaciones, Milei la tildó de "operadora y mentirosa", pero ella insistió en su versión de que los cuatro "hijos de cuatro patas" del economista ya estaban en la Quinta de Olivos. Y reforzó el dato diciendo que su fuente era "un vocero oficial del equipo de Vocería presidencial".

"El único vocero oficial del Presidente soy yo, no hay otro. Todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira", afirmó Adorni en su conferencia de prensa diaria. Y ahí reprochó: "Se puso en riesgo mi trabajo, se puso en riesgo lo que yo represento".