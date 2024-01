CGT desmiente a Adorni y afirma que "por ahora no hubo ningún" diálogo con el Gobierno

Carlos Acuña, miembro del triunvirato de la CGT, ratificó que la central obrera no tiene una vía de comunicación abierta con la actual gestión.

A poco más de tres semanas del cambio presidencial, mismo período que resta para que se concrete el primer paro nacional de 12 horas el 24 de enero , aún no se han abierto la vías de diálogo entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) . Así lo asegura Carlos Acuña , miembro del triunvirato de la central obrera , quien desmintió al vocero presidencial Manuel Adorni .

" Nunca nos hubiéramos negado al diálogo . Y más para un tema tan importante como este. Pero no nos dejaron otro camino . La convocatoria al paro es porque nos obligan a hacer lo que estamos haciendo, que es defender el derecho de los trabajadores", señaló Acuña en Radio 10 y subrayó que " por ahora no hubo ningún" diálogo . La única reunión entre la central obrera y Guillermo Francos , ministro del Interior, terminó suspendida por falta de concurrencia de los representantes gremiales, el 21 de diciembre .

El sindicalista opinó que el DNU de Javier Milei"está violando derechos constitucionales. Avanza sobre una realidad que es algo entre los trabajadores y el empleadores. Con un DNU no se puede eliminar lo que fueron acuerdos permanentemente, que es a través de los Convenios Colectivos de Trabajo". Además, pronosticó una masiva marcha el 24 de enero: "Esta vuelta sí hay convocatoria a los gremios. Va a ser mucho más contundente. La imagino muy masiva. No me sorprendería para nada un millón de trabajadores en la calle".