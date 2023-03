Eduardo "Wado" de Pedro defendió a Cristina: "Quieren sacar de juego a una competidora"

"La sociedad argentina hizo mucho esfuerzo para solidificar y tener una democracia fuerte con una base y un acuerdo democrático de todos los partidos de no volver a una Argentina del pasado, la violencia y la persecución, y lo que vemos es que con el triunfo de Cristina y Alberto en el 2019 se recrudeció la persecución política", expresó el ministro del Interior en Catamarca, donde participó de la reunión de los gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande.

De Pedro manifestó su "preocupación" de que el Poder Judicial "se deje utilizar y sea cómplice de esta persecución para proscribir a una de las dirigentes más importantes de la Argentina".

Clamor

Las palabras de De Pedro llegan en medio del intento del kirchnerismo por instalar un operativo clamor para que Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta en 2023.

En esa tónica se leyó el acto que La Cámpora encabezó el pasado sábado en la sede de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Allí, sectores del peronismo conmemoraron los 50 años del triunfo de Héctor Cámpora y reeditaron la histórica consigna "Luche y Vuelve", dedicándosela esta vez a la vicepresidenta.

P13 - Maximo (NA)_opt.jpeg clamor. Máximo Kirchner fue el orador principal del acto en Avellaneda por la candidatura de Cristina Kirchner.

Como consecuencia directa del intento por instalar a Cristina como candidata, crece la presión desde los dirigentes que reportan a la expresidenta para que Alberto Fernández decline una eventual precandidatura.

Días atrás, la intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, dijo que "no hay posibilidad de vivir en democracia con Cristina Fernández de Kirchner proscripta" y evaluó que "la mayoría del pueblo la ve como el futuro y la esperanza y no podemos permitirnos no tener la posibilidad de elegirla".