El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y que ambos fueron trasladados fuera de Venezuela. El anuncio se produjo luego de una serie de operaciones de la administración republicana sobre Caracas y otras localidades cercanas.
EEUU capturó a Nicolás Maduro: cuáles son las reacciones en la política argentina
Luego de la captura del líder Venezolano en manos del gobierno de Donald Trump, el ámbito político nacional no tardó en expresarse. Las opiniones variaron entre apoyos y cuestionamientos.
-
"Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura", afirmó Trump
-
Donald Trump adelantó que petroleras de EEUU regresarán a Venezuela
A través de su red social, Trump detalló el alcance del operativo y afirmó: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!”.
Durante la madrugada de este sábado, fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron distintos sectores de Caracas. Tras conocerse el anuncio, lel gobierno venezolano emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido y lo calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos. En paralelo, el régimen declaró el estado de emergencia.
En los videos que circularon en redes sociales se observaron las detonaciones y densas columnas de humo que se elevaron desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos reportaron presuntos ataques aéreos contra instalaciones militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, junto con el ruido constante provocado por el paso de aviones.
Las reacciones de la política nacional
Los principales referentes del ámbito político de la Argentina, se manifestaron ante el accionar de EEUU sobre Venezuela. El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en expresarse, con un simple posteo en el que lanzaba su frase característica: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”.
Posteriormente publicó un video en el que se expresa con rechazo hacia el gobierno venexolano. Allí afirma que Maduro "tiene una sombra oscura sobre nuestra región" lo cual representa un "peligro y una vergüenza que no pueden seguir existiendo en el continente".
La exministra de Seguridad y actual Senadora, Patricia Bullrich, también se expresó respecto a lo ocurrido: "Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica".
Por su parte, el ministro del Interior Diego Santilli celebró la noticia desde su cuenta de Instagram: "Se terminó la dictadura en Venezuela y la mentira de los kirchneristas", enfatizó cuestionando también a la oposición.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel destacó en su cuenta de X: "Hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente".
En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también celebró el operativo: "La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin".
Críticas al operativo de EEUU
En la vereda opuesta, surgieron distintos cuestionamientos ante la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de secuestrar a Maduro. En ese marco, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que "condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela".
"Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente", remarcó el referente peronista.
La diputada y principal referente de la izquierda, Myriam Bregman, también apuntó contra la decisión de Trump: "Es necesario repudiar en forma urgente esta agresión del imperialismo yankie y extender la movilización antiimperialista en todo el continente".
Por su parte, Juan Grabois, diputado de Fuerza Patria y referente del MTE, expresó en un extenso texto: "No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra. Es la destrucción del derecho público internacional".
El expresidente Alberto Fernández también plantó su posturam en relación a los bombardeos y la posterior detención de Maduro: "Constituye no solo una grave agresión militar contra una nación soberana, sino también una seria amenaza contra la paz que impera en la región. Todo atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y pone en crisis los principios del multilateralismo".
Los comunicados del PJ, el PRO y LLA
El Partido Justicialista, el PRO y La Libertad Avanza, principales partidos políticos del país, también se posicionaron respecto a la iniciativa de Estados Unidos y la decisión de Donald Trump. En este sentido, las posturas fueron diversas respecto al accionar.
El PJ repudió lo sucedido en un comunicado desde sus redes sociales: "Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas".
El diputado peronista, Guillermo Michel, apoyó el comunicado pero distinguió que el partido omitió " señalar con anterioridad cuestiones graves del gobierno de Maduro".
Por su parte, el PRO se mostró a favor de los ataques y el anuncio de Trump respecto a la captura de Maduro: "Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia".
Además pidió por la asunción de Edmundo González Urrutia y expresó su apoyo a los líderes opositores: "Con el liderazgo del legítimo presidente @EdmundoGU y su vicepresidenta designada @MariaCorinaYA (María Corina Machado), acompañamos una transición pacífica, con verdad y justicia".
La LIbertad Avanza, el partido oficialista, simplemente republicó el video que había posteado Javier Milei acompañado de su eslogan en tono festivo: "La libertad avanza, abrazo".
Dejá tu comentario