El arco político se unió en repudio a las críticas de Javier Milei al feminismo y a la comunidad LGBT+

“ En el concepto de la libertad está la libertad de elegir como expresarse , querer mostrarse, las elecciones de vida. Hay un tema que no me cierra ”, cuestionó Macri sobre los dichos del líder libertario. A su vez, remarcó que la diversidad “es un patrimonio de la Ciudad”, y prometió defenderla . "Casi todos los espacios deben tener integrantes que respalden estas ideas”, subrayó.

En la misma línea se pronunció el senador Martín Lousteau: "¿Cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura del femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género. En 2024, hubo 267 femicidios, uno cada 30 horas, y al menos 267 niños quedaron huérfanos. Más de la mitad ocurrieron en contextos de violencia doméstica. Tipificarlo como un delito específico no es un privilegio, es reconocer que esta violencia existe, visibilizarla y abordarla con medidas concretas para prevenir y sancionar. Vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país".

Silvia Lospennato, una de las aliadas clave del oficialismo en el Congreso, también se refirió a los dichos de Milei y remarcó que pese a seguir acompañando el rumbo del Gobierno en materia económica seguirá trabajando para defender "la pluralidad de voces, el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, la libre elección de a quien amar y todos los tipos de familias, las políticas que traten iguales a los iguales y también las que disminuyan las desigualdades". "Esa Argentina liberal, abierta, tolerante y meritocrática es la que sueño para mis hijas y para todos los que elegimos el mejor país del mundo para vivir y progresar", expresó la diputada del PRO.

Milei salió este domingo a responder las críticas de opositores a su discurso y aseguró que no dará marcha atrás: "Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras", dijo a través de su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1883600157872431380&partner=&hide_thread=false DE FALACIAS Y ALGO MÁS



Hace unos días nos paramos en el estrado del Foro de Davos y le dijimos en la cara a las élites globales que la ideología que hace décadas pretenden imponerle al mundo nos está condenando al fracaso.



Planteamos que escudados en buenas intenciones y… — Javier Milei (@JMilei) January 26, 2025

El diputado socialista Esteban Paulón respondió a esta publicación y apuntó: "¿Que te pasa Milei? ¿Estas nervioso? La libertad no es esa a la que ustedes vaciaron de contenido. Libertad es ser quien uno es, amar a quien cada quien desea amar y expresarlo libremente. Del closet salimos hace años (no sabés lo bien que se siente hacerlo!) y no volvemos más!", enfatizó el legislador. Días atrás, luego de la disertación de Milei en Suiza, anunció que había denunciado penalmente al Presidente "porque el poder no debe usarse para sembrar odio, porque no vamos a retroceder ni un paso más. Decimos BASTA a los discursos que generan violencia".

A la misma publicación, la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman contestó: "Soltá, Milei. Ya es tarde. Te vamos a responder con miles en la calle". Desde el mismo partido, Nicolás del Caño agregó: "Milei llama 'privilegios' a derechos conquistados por los movimientos de lucha. La única forma de defenderlos es con la organización y la movilización en las calles. El 1ero de febrero a las 16hs. tenemos que responder con una marea humana de todxs los agraviadxs por el gobierno", convocó.

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto remarcó que "Argentina necesita un punto de equilibrio. No discriminar, pero tampoco generar distorsiones donde ser diferente implique una plusvalía". Señaló que en materia de género "tanto el extremismo actual como el del gobierno anterior son contraproducentes" aunque dejó en claro que "el femicidio es una realidad que responde a una demanda social concreta. La violencia contra la mujer en el ámbito familiar merece un tratamiento penal específico".

La Comunidad Homosexual Argentina organizó este sábado una masiva convocatoria para rechazar los dichos del libertario en el Parque Lezama. "El Presidente anunció que iniciará la eliminación de nuestros derechos. Es tiempo de unirnos y salir a las calles con Orgullo para defendernos en Comunidad", expresaron en redes sociales.

Por su parte, el Frente Nacional Orgullo y Lucha consideró que el discurso de Milei fue "homoodiante, misógino y transfóbico". "Sus dichos incitan el odio y la violencia hacia las mujeres y las personas LGBTINB+, y contrarían la legislación nacional y las normativas internacionales que reconocen y protegen nuestros derechos", advirtieron.

A su vez, el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta apuntó: "Basta de violencia. Las palabras importan. Insultar, humillar y amenazar a quienes piensan diferente nos aleja de la democracia y el pluralismo".

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, le advirtió a Milei que "un presidente de todo un país no puede usar ejemplos extremos para descalificar a nadie, en este caso a las parejas homosexuales y a la comunidad LGTBIQ+. Su discurso es antiguo, discriminatorio y constituye una forma de apartheid". “Es absolutamente irresponsable vincular la lucha por los derechos de las diversidades con conceptos como el abuso infantil o la pedofilia", consideró también la diputada radical Danya Tavela.

Desde el colectivo Ni Una Menos también se sumaron al repudio al discurso: "Fue una performance global de autoritarismo misógino homo transfóbico que, en conjunto con la amenaza de persecución a lo que él llama´zurdos', nos pone en una situación de pasaje de umbral en términos de violencia política y habilitación de la violencia en general. Esperamos que el sistema institucional reaccione a la altura", advirtió Luci Cavallero.

En el mismo sentido se pronunció la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti: "Necesitan retroceder un siglo para que los avances de la sociedad sean descartados y así 'los fuertes', 'los superiores' dominar y extraer las riquezas de los argentinos".

Además, a través de un comunicado, el bloque de legisladores porteños de UP sostuvo: "Rechazamos las expresiones de odio del Presidente. Las contundentes muestras de desprecio enunciadas en Davos por el Presidente Milei, constituyen una verdadera ofensa para todos los argentinos y argentinas".

"Estas expresiones violentas, -antecedidas por las amenazas a todo aquel que piense distinto al Presidente-, dan muestra una vez más del carácter autoritario e intolerante del Gobierno nacional", apuntaron desde el bloque opositor.