Habló el contratista de Manuel Adorni y ratificó el cobro de los u$s245.000 "en negro"

Matías Tabar aseguró que votó a Javier Milei y rechazó las acusaciones del Presidente, que lo había señalado como cercano al kirchnerismo. El empresario confirmó que la remodelación de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cua costó u$s245 mil.

Matías Tabar, el contratista que declaró como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete , Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito, habló públicamente este miércoles y ratificó el monto de la obra realizada en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El empresario sostuvo que la remodelación tuvo un costo de u$s245 mil y rechazó las acusaciones lanzadas por Javier Milei, quien lo había vinculado al kirchnerismo.

Sobre el trabajo realizado, Tabar explicó: “ El cobro fue en dólares, obviamente, pero no es que yo le cobré u$s250 mil y me los trajo a casa en una caja . Yo le paso un presupuesto, el cual él acepta, empezamos a trabajar y se empiezan a pedir una cosa u otra cosa, como cualquiera... ' y ya que cambiamos esto, y ya que estamos lo otro...'.

En referencia a la relación con Adorni, el contratista aseguró que mantenían un “trato normal” con Adorni, y que no le facturó porque así se maneja normalmente con la mayoría de sus clientes . “Ninguna persona en Argentina que se esté construyendo una casa declara todo”, afirmó.

“Todo fue en efectivo" detalló y explicó que para los pagos se manejaban "en dólares".

“ Se pidió un anticipo, como en cualquier obra, y el resto se fue entregando a medida que avanzaban los trabajos", precisó sobre los pagos del jefe de Gabinete. " No hubo ningún bolso lleno de dólares ni escenas cinematográficas ”, insistió , y completó: “Esto termina desembocando en el total de la obra, que fue el que yo declaro cuando el fiscal me preguntó cuánto costó la obra”.

“Acá todo el mundo trabaja en negro”, se defendió Tabar y aceptó: “No quiere decir que esté bien”, aclaró.

En diálogo con TN, Tabar aseguró que votó al actual Presidente y negó haber actuado por motivaciones políticas. “Voté a Milei, pero eso no tiene nada que ver”, afirmó al ser consultado sobre las declaraciones del mandatario, que días atrás lo había calificado públicamente como “kirchnerista”.

El contratista reconoció haber integrado en el pasado una agrupación vecinal ligada al peronismo, aunque aclaró que nunca militó en estructuras kirchneristas. También sostuvo que era consciente de que su declaración judicial podía generar un impacto político sobre Adorni, aunque aseguró que no duda de la honestidad del funcionario.

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MANUEL ADORNI CONFERENCIA DE PRENSA El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Presidencia

La causa sobre el patrimonio del jefe de Gabinete volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Tabar declarara durante varias horas ante la Justicia y detallara pagos vinculados a la refacción de la propiedad. El empresario sostuvo que la familia Adorni abonó u$s245 mil en efectivo por las obras realizadas en la vivienda.

En el entorno del funcionario relativizan el peso de esas declaraciones y aseguran que impulsarán medidas periciales para desacreditar el testimonio del contratista. En la Casa Rosada consideran que el tema continúa afectando la agenda política del Gobierno pese a los intentos de retomar la centralidad en la gestión y la actividad pública.

El caso tomó mayor dimensión pública luego de que el propio Milei saliera a defender a Adorni y cuestionara la credibilidad del empresario. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Tabar volvieron a reactivar la discusión sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y el financiamiento de la obra realizada en Indio Cua.

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal del hermano de Manuel Adorni

El juez federal Sebastián Casanello dispuso levantar el secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó una batería de medidas para reconstruir su evolución patrimonial desde 2020 hasta la actualidad.

Francisco Adorni La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal del hermano de Manuel Adorni.

En ese sentido, el Banco Central deberá requerir a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera de Francisco Adorni. También hay pedidos a ARCA, entre otras medidas que había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán al impulsar el caso.

El juez, que subroga en estos días el Juzgado Federal 6, hizo lugar a las medidas requeridas por el fiscal Marijuán, quien impulsó formalmente la pesquisa a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación tiene “la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni”.