El emotivo posteo de Florencia Kirchner por el Día de la Madre

FLORENCIA KIRCHNER DIA DE LA MADRE.jpeg El emotivo posteo de Florencia Kirchner en el Día de la Madre.

Florencia Kirchner recordó cómo vivió su embarazo

La hija de la Vicepresidenta publicó además un archivo de un posteo hecho en 2020, recordando su embarazo.

"2015, una de las pocas fotos que me saqué embarazada para jugar a que la estaba pasando lindo. Pero la verdad de mi estado está en las siguientes dos fotos", empezó diciendo el posteo.

View this post on Instagram A post shared by Florencia Kirchner (@florenciakf)

"Ya que ayer nos copamos con la rabia de mi diario, y me escribieron cosas tan lindas, quiero contarles que Violencia Rivas en mi embarazo fue poesía. Y ese desnivel que tengo ahí en la panza, se debe a unas calzas negras que me ayudaban a sostener a la beba metalera que llevaba dentro, la misma que ayer me mordió el brazo y me dijo: vos sos policía. ¿Tranquilidad? ¿Tranquila? ¿Qué son esas palabras?", apuntó.