El enojo de Alfredo Casero con el gobierno de Javier Milei: "No es lo que habíamos votado"

El actor Alfredo Casero manifestó su enojo contra el gobierno de Javier Milei tras los rumores de una posible designación del cantante de cumbia El Dipy en la Secretaría de Cultura: "No es lo que habíamos votado".

Los dichos de Casero contra El Dipy

“Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aportó una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón, inútil en todos los términos. Me parece un horror y no era lo que habíamos votado”, señaló Casero en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter).