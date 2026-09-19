Sergio Massa también tuvo su acto y apuntó al 2027: "Se viene una etapa de renovación en el peronismo"

Sergio Massa sigue consolidando su reaparición como protagonista de la política nacional. Este sábado, y en simultáneo con una movilización del Frente de Izquierda y un acto de Axel Kicillof , el líder del Frente Renovador encabezó una actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El exministro se refirió a su gestión en el período 2019-2023 (aludiendo que su rol fue clave porque sino "el Gobierno de Alberto Fernández se iba en helicóptero"), pero el eje de su discurso apuntó al escenario electoral del 2027. Si bien señaló qu e "no es hora de candidaturas" , comentó que "se viene una etapa de renovación en el peronismo. Llegó la hora de tomar el bastón de mariscal y de hacerse protagonistas”.

"No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”, remató, en una jornada en donde Massa abrió la posibilidad al intercambio con los estudiantes presentes, en una expresión del armado universitario que sostiene el Frente Renovador.

Tanto en el campamento de Axel Kicillof como en el de Sergio Massa coinciden en que este no es un año de candidaturas sino de construcción política. En especial ante la incertidumbre del escenario electoral que genera la posibilidad de que el Congreso suspenda las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ), una maniobra de La Libertad Avanza para privar al peronismo de reglas de juego a la hora de definir candidatos .

La necesidad de unificar al peronismo es por ahora la principal premisa de un núcleo de coincidencias básicas en el principal partido de la oposición. Sin embargo, la tarea no es sencilla. Kicillof , gobernador del prinicipal distrito electoral del país, emerge como el candidato natural e intenta ensanchar su base de representación. La semana pasada estuvo en Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua y también visitó Chaco. Y este sábado encabezará un plenario federal del Movimiento derecho al Futuro en Avellaneda. Pero a su proyección nacional del cara al 2027 se suma además el interrogante por su sucesión en la provincia de Buenos Aires.

Massa también está obsesionado con la unidad del peronismo. "Hoy no hay candidatos. Ni Sergio, ni Axel ni Cristina. Lo importante es la arquitectura de la unidad. Solo con esa base vamos a lograr un candidato que le gane a Milei", es el mantra que repiten en el Frente Renovador. El ex candidato presidencial estuvo en Rosario semanas atrás juntos dirigentes de todo el arco peronista. Desde La Cámpora, el Movimiento Evita -alineado con el MDF de Kicillof- hasta la dirigencia de Ciudad Futura que derrotó a La Libertad Avanza en las legislativas 2025. La semana pasada repitió la foto plural en un homenaje a José Manuel de la Sota donde compartió acto con Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, Juan Manuel Olmos y Juan Manuel Urutubey, entre otros.