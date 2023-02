El Frente de Todos recordó a Néstor Kirchner a 73 años de su nacimiento

A minutos de comenzar el día en que Néstor Kirchner hubiese cumplido 73 años, su esposa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicó en sus redes sociales un emotivo video: "Comparto acá también el video que subió Flor a su cuenta de Instagram. Recuerdos del amor".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1629321083752009728 Comparto acá también el video que subió Flor a su cuenta de Instagram.



Recuerdos del amor ♥ pic.twitter.com/wDjUk1sIPC — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 25, 2023

En su cuenta de Twitter, el jefe de Gabinete Agustín Rossi publicó: "Hoy cumplirías 73 años, Néstor querido. Te recordamos y extrañamos todos los días. Militamos todos los días para hacer realidad tus sueños, que son los nuestros".

Por su parte, el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro escribió: "Néstor Kirchner: una energía imparable. La mejor forma de homenajearlo es militar por una Argentina grande, inclusiva y federal, caminando siempre al lado de las y los trabajadores, productores y jubilados".

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1629453662232760320 Néstor Kirchner: una energía imparable.#NestorCumple

Vamos Argentina pic.twitter.com/LQnMRc22Vr — Wado de Pedro (@wadodecorrido) February 25, 2023

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló: "Que Dios te bendiga, querido amigo?", mientras que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, manifestó: "Amigo y compañero, Néstor eterno en el corazón del pueblo".

A su turno, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó: "¡Te recordaremos siempre Néstor querido! Mil gracias por tu ejemplo, por tu lucidez y tu valentía. Somos ese pueblo que junto a vos y junto a Cristina (Fernández de Kirchner), supo levantar las banderas de la política, y así volver a creer que los días más felices son y serán peronistas".

https://twitter.com/vtolosapaz/status/1629316549478690816 ¡Te recordaremos siempre Néstor querido!



Mil gracias por tu ejemplo, por tu lucidez y tu valentía. Somos ese pueblo que junto a vos y junto a Cristina, supo levantar las banderas de la política, y así volver a creer que los días más felices son y serán peronistas.



¡NÉSTOR VIVE! pic.twitter.com/l0MS9vCoc8 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) February 25, 2023

El Partido Justicialista (PJ) nacional, que conduce el presidente Alberto Fernández, homenajeó al expresidente y señaló que "vino a proponernos un sueño y cumplió. Por eso hoy homenajeamos a un militante incansable, que con compromiso y coraje elevó las banderas históricas de nuestro movimiento".

También el gobernador formoseño Gildo Insfran destacó que Néstor Kirchner "fue el hombre que devolvió la esperanza de un futuro mejor a los argentinos".

Para el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, "la mejor forma de recordar a Néstor, es continuar con su legado y luchar por defender los ideales que toda la vida abrazó".

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, señaló: "Seguimos en el rumbo que nos marcaste, al lado de las y los trabajadores, de cada una y uno de los bonaerenses".

En esa línea, la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, sostuvo que "otro 25 de febrero que recordamos a quien vino a demostrarnos que con decisión política, militancia y convicciones podemos transformar las cosas. Tu ejemplo es y será siempre una bandera".

El legislador y presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, citó una frase de Néstor Kirchner: "No les vengo a pedir que me sigan, les vengo a pedir que me ayuden a dar vuelta la taba, a reconstruir la Patria, a levantar la bandera, a reconstruir la identidad de la justicia, a vencer la pobreza y el desempleo, a recuperar la dignidad".

https://twitter.com/marianorecalde/status/1629451195793145856 "No les vengo a pedir que me sigan, les vengo a pedir que me ayuden a dar vuelta la taba, a reconstruir la Patria, a levantar la bandera, a reconstruir la identidad de la justicia, a vencer la pobreza y el desempleo, a recuperar la dignidad".#NéstorCumple pic.twitter.com/JQSLC3qWPp — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 25, 2023

Cristina Álvarez Rodríguez, ministra bonaerense y vicepresidenta primera del PJ nacional, afirmó que "Néstor nos cambió la mirada política para siempre. Convocó a la juventud a ser protagonista de un nuevo tiempo. Logró que millones de argentinos recuperen la dignidad y la esperanza, sin dejar a nadie atrás. Hoy continuamos su legado".

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, escribió: "Tu ejemplo, nuestra lucha y acá estamos defendiendo tu legado. Sin Cristina no hay Nada".

En esa misma línea, el ministro bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, publicó un discurso de Néstor Kirchner en el que afirma que "Cristina tiene el racionalismo de la inclusión, de la equidad, de la justicia y por eso está al lado del pueblo y al frente de la lucha de la distribución del ingreso", y en otro tuit: "Si Néstor los viera...".

También el funcionario nacional y referente del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, publicó: "Nos convocaste a la reconstrucción del país, recuperaste la política como herramienta transformadora, y nos hiciste volver a soñar con un pueblo feliz y una patria grande". "Gracias Flaco, acá seguimos militando por el mismo sendero y por los mismos sueños", agregó.

Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, siendo el segundo de tres hermanos del matrimonio entre Néstor Carlos Kirchner y María Juana Ostoi.