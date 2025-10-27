El gobierno confirmó que al feriado de noviembre 2025 se suma un día no laborable







El próximo mes traerá un nuevo fin de semana largo debido a la celebración del Día de la Soberanía Nacional.

Nuevo fin de semana largo en noviembre 2025.

El cierre del año 2025 trae un respiro anticipado para muchos argentinos, ya que en noviembre se conformará un fin de semana largo que permitirá escapar de la rutina laboral o disfrutar de actividades de descanso. Según el comunicado oficial del Ministerio del Interior, se combinará un día no laborable con un feriado nacional, lo que generará una pausa extendida de fin de semana XL.

Este descanso será una oportunidad para el reposo y también para reflexionar: incluye la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, fecha que evoca un capítulo relevante de la historia argentina, al tiempo que se enmarca dentro de la normativa que regula feriados nacionales, trasladables e inamovibles. En este contexto, el calendario de asuetos muestra cómo se organizan estos días y cuál es su impacto en el ámbito público y privado.

feriado Freepik Cómo estará compuesto el fin de semana largo de noviembre 2025 Para noviembre de 2025, la configuración del fin de semana largo queda de la siguiente manera: el viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que fue trasladado desde el 20 de noviembre.

De esta manera, se conforma un bloque de cuatro días de descanso, viernes, sábado, domingo y lunes, que abre una ventana ideal para escapadas o fomentar el turismo interno. El objetivo oficial es aumentar la circulación y la economía regional asociada al turismo.

Qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en homenaje al combate de la Vuelta de Obligado, que ocurrió en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la invasión anglo-francesa sobre el río Paraná.

Aunque la fecha histórica es el 20 de noviembre, en 2025 el feriado se traslada al lunes 24, según lo dispuesto por la Ley 27.399 de feriados trasladables. Esta jornada celebra no sólo una gesta militar, sino también el valor simbólico de la soberanía nacional como pilar de identidad y autodeterminación. Calendario de feriados 2025 El calendario oficial de feriados nacionales publicado por el Gobierno nacional distingue entre días inamovibles, trasladables y no laborables. feriado Freepik Feriados trasladables 12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. A estos feriados se suma en el calendario el 21 de noviembre, día no laborable con fines turísticos.

