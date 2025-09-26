Buscan a una adolescente de 16 años en Merlo: "Se la tragó la tierra", dijo su madre

Indira Gaudini fue vista por última vez en Parque San Martín. Su familia la busca desesperadamente y pide ayuda para dar con la menor.

Una adolescente desapareció en Merlo luego de ir a visitar a una amiga. La familia de la joven la busca desesperadamente desde el pasado jueves, y manifestó que “se la tragó la tierra”.

“Nos dijo que se iba a Las Torres, en Pontevedra, donde se encontraría con un amigo de 12 o 13 años, pero se fue a lo de Abigail, la amiga” , expresó la mujer. La madre señaló que acudió a donde vive Abigail, quien le aseguró que “ la vio en un colegio ” de la zona.

Indira Gaudini mide 1,50, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello negro largo y de ojos marrones. En cuanto a su vestimenta del último registro que se tiene ella, tenía puesto shorts color negro, campera marrón con corderito y zapatillas negras, según informaron las autoridades de Merlo.

Ana sumó que la adolescente tiene un teléfono “con datos móviles”: “No usa WhatsApp, se maneja con Instagram, que se lo hackeamos para ver con quién habló, aunque no hallamos nada raro”.

Finalmente dijo “que se fue y va a volver, para mí no la secuestraron”, que está desesperada y rezando para que se termine la situación, y aparezca su hija.