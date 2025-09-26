Buscan a una adolescente de 16 años en Merlo: "Se la tragó la tierra", dijo su madre

Una adolescente desapareció en Merlo luego de ir a visitar a una amiga. La familia de la joven la busca desesperadamente desde el pasado jueves, y manifestó que “se la tragó la tierra”.
Indira Adelaida Gaudini, de 16 años, fue vista por última vez este 25 de septiembre en la casa de una amiga suya de la misma edad, en la localidad de Parque San Martín. En diálogo con Noticias Argentinas, Ana, madre de Indira, dijo que su hija “se peleó con su padre”, motivo por el que decidió irse de su casa.Informate más
“Nos dijo que se iba a Las Torres, en Pontevedra, donde se encontraría con un amigo de 12 o 13 años, pero se fue a lo de Abigail, la amiga”, expresó la mujer. La madre señaló que acudió a donde vive Abigail, quien le aseguró que “la vio en un colegio” de la zona.
La búsqueda de Indira, la chica desaparecida en Merlo
Indira Gaudini mide 1,50, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello negro largo y de ojos marrones. En cuanto a su vestimenta del último registro que se tiene ella, tenía puesto shorts color negro, campera marrón con corderito y zapatillas negras, según informaron las autoridades de Merlo.
“Se la tragó la tierra, fuimos a las casas de sus amigas y no la encontramos. Anoche no dormimos nada, la buscamos por todos lados. No quiero que le pase nada”, agregó.
Ana sumó que la adolescente tiene un teléfono “con datos móviles”: “No usa WhatsApp, se maneja con Instagram, que se lo hackeamos para ver con quién habló, aunque no hallamos nada raro”.
Finalmente dijo “que se fue y va a volver, para mí no la secuestraron”, que está desesperada y rezando para que se termine la situación, y aparezca su hija.
