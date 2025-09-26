Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este viernes 26 de septiembre

El euro hoy -sin impuestos- operó a $1.532,54 para la compra y a $1.620,92 para la venta, según informó el Banco Central (BCRA).
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.723,75 para la compra y a $1.755,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.102,59.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
El euro digital llega en 2029
El Banco Central Europeo (BCE) confirmó que apunta a 2029 para el lanzamiento del euro digital, mientras nueve bancos europeos avanzan con una stablecoin en euros regulada por MiCA que debutará en 2026.
Ambas iniciativas buscan fortalecer la soberanía financiera de Europa, estandarizar los pagos digitales y reducir la dependencia de stablecoins en dólares.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 26 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.326.
A cuánto se vendió el dólar blue hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.440 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 8,6%.
Valor del MEP hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.433,53 y la brecha con el dólar oficial es de 8%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa a $1.472,51 y la brecha con el dólar oficial es de 10,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.755.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.396,67, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.743, según Binance.
